От ненависти до любви: Кунис с Кутчером и другие звезды, чьи романы начались с неприязни

Но знакомы Ксения Собчак и Константин Богомолов были задолго до развития романтических отношений. Ксения однажды брала интервью у Константина, и тогда он показался ей умным, но невероятно скучным и даже занудным. Она откровенно рассказывала об этом в интервью.

Но при последующем их общении журналист поняла, как сильно заблуждалась, и по уши влюбилась. Тогда она еще была замужем за Максимом Виторганом. «Выходя замуж, я мечтала прожить с первым супругом всю жизнь. Но обстоятельства сложились иначе. Я поняла, что не могу сопротивляться любви, и во всем призналась», — говорила она.

Собчак не скрывает, что боготворит супруга, называя его самым чутким и умным мужчиной.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Звезды сериала «Ривердэйл» познакомились на съемках. Но их отношения начинались не с пробежавшей между ними искры...