От ненависти до любви: Кунис с Кутчером и другие звезды, чьи романы начались с неприязни
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Фото: Getty Images
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Эштон и Мила — одна из самых красивых голливудских пар. Они женаты с 2015 года и воспитывают двоих детей. А роман знаменитостей начался в 2012-м, через 14 лет после знакомства.
Кутчер и Кунис встретились в 1998 году на съемках ситкома «Шоу 70-х». Миле тогда было всего 14 лет а Эштону — 19. Характер у каждого из них покладистый, но все же общий язык они не могли долго найти и конфликтовали, несмотря на долгую работу вместе. Зато теперь живут счастливо!
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения и Константин поженились 13 сентября 2019-го. Их роман начался за год до этого.
Фото: Starface
Но знакомы Ксения Собчак и Константин Богомолов были задолго до развития романтических отношений. Ксения однажды брала интервью у Константина, и тогда он показался ей умным, но невероятно скучным и даже занудным. Она откровенно рассказывала об этом в интервью.
Но при последующем их общении журналист поняла, как сильно заблуждалась, и по уши влюбилась. Тогда она еще была замужем за Максимом Виторганом. «Выходя замуж, я мечтала прожить с первым супругом всю жизнь. Но обстоятельства сложились иначе. Я поняла, что не могу сопротивляться любви, и во всем призналась», — говорила она.
Собчак не скрывает, что боготворит супруга, называя его самым чутким и умным мужчиной.
Коул Спроус и Лили Рейнхарт
Звезды сериала «Ривердэйл» познакомились на съемках. Но их отношения начинались не с пробежавшей между ними искры...
Фото: Getty Images
Изначально Лили не могла смириться, что у Коула, по ее мнению, отвратительный голос. Она не скрывала, что тембр ее отталкивал. Но потом она или привыкла, или смирилась, что коллега «звучит» как-то не так. В общем, у них начался страстный роман, к которому было приковано внимание фанатов. Правда, отношения актеров закончились через три года.
Кортни Лав и Курт Кобейн
Роман знаменитостей начался в 1991 году, но это дата начала официальных отношений. Знакомы они были еще до того, как между ними вспыхнула страсть.
Фото: East News
Кортни Лав вспоминала, что, увидев Курта на сцене, сразу же влюбилась в него. Ее поразила не только его манера просто держаться и на сцене, и в общении с публикой, но и его голубые глаза, а также щуплый болезненный вид.
После выступления Лав решила во что бы то ни стало познакомиться к Кобейном поближе. Она выследила его в баре, куда и заявилась бесцеремонно. Когда девушка прямо сказала, что желает познакомиться, Курт ответил, что устал и вообще его ждет дама. Посмотрев в ее сторону, Кортни обозвала соперницу толстой и закатила истерику. Своим поведением она наповал сразила Кобейна, которому изначально не понравилась. Но он повалил ее на пол и... поцеловал. Позднее он объяснил свое поведение тем, что хотел «заткнуть рот этой ненормальной».
В 1992 году Курт Кобейн и Кортни Лав поженились.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Моника и Венсан были одной из самых ярких и в то же время противоречивых пар. Фанаты не понимали, почему шикарная и недосягаемая Беллуччи выбрала такого некрасивого Касселя. Но, как говорится, у любви нет правил.
Фото: Getty Images
Знойная и шикарная красотка Моника и такой несимпатичный Венсан — поклонники дивы удивлялись, почему из всех мужчин мира Беллуччи выбрала Касселя. Однако любовь есть любовь! Но у этой пары не все сразу складывалось гладко.
Роман актеров начался со взаимной ненависти: Кассель негодовал, что в фильм «Квартира» пригласили сниматься иностранку, а Беллуччи выводил из себя его скверный и взрывной характер. И тем не менее любовь сгладила все разногласия. Моника и Венсан были женаты 14 лет и родили двух славных дочек — Деву и Леони.
Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс
В кадре, во время съемок романтической драмы «Дневник памяти», Райану и Рэйчел приходилась изображать влюбленных, пронесших свои чувства через всю жизнь. Но в реальности актеры с трудом выносили друг друга в первое время.
Фото: Getty Images
После премьеры фильма режиссер Ник Кассаветис рассказывал, что порой Гослинг при МакАдамс просил его подобрать на главную роль другую актрису, настолько Рэйчел была неприятна партнеру. И только после окончания съемок между актерами завязались романтические отношения, а после случилась настоящая любовь. Но роман знаменитостей закончился через три года.
Фото: Instagram, Getty Images, Starface, East News