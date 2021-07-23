Константину Богомолову — 46: развод с Мороз, драка с Виторганом и катафалк на свадьбе с Собчак
По случаю дня рождения любимого супруга Ксения Собчак написала в своем Instagram: «Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя и поняла, что "не так" — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе. С днем рождения!», — трогательно поздравила она. В браке с Богомоловым ведущая уже 2 года, а познакомились они на работе, Ксения брала у него интервью для телеканала «Дождь» и режиссер показался ей скучным: «Скучно говорит. Умный, но скучный», — передают эмоции «Вокруг ТВ». Позже они не раз пересекались на мероприятиях, но чувства вспыхнули не сразу, да и оба были несвободны.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Богомолов жил с Дарьей Мороз, а Собчак совсем недавно отметила годовщину свадьбы с Максимом Виторганом. Но влюбленные не могли противостоять чувствам и пошли на тайные отношения: «У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже», — признавалась Ксения.
Драка с Виторганом произошла, когда слухи о романе его жены с режиссером было невозможно не замечать. Одним зимним вечером Виторган разыскал соперника в кафе в Китай-городе и разбил ему нос, что подтвердили свидетели и видеозапись с камер наблюдения. Но рыцарский поступок не смог сохранить брак актера: развелась и Ксения, и Константин с Дарьей Мороз. В обоих семьях подрастало по одному ребенку.
Свадьба с катафалком. Ксения и Константин очень быстро сыграли свадьбу. На бракосочетание Богомолов и Собчак подъехали к ЗАГСу на катафалке, на котором была надпись «Пока смерть не разлучит нас». После молодожены венчались. Среди свадебных подарков были фарфоровый сервиз стоимостью 1,1 млн рублей и постельное белье за 615 тыс. рублей.
Сегодня Константин Богомолов — востребованный режиссер. Он известен своими нестандартными и экспериментальными постановками и необычным прочтением классики в театре (сейчас — он художественный руководитель Театра на Бронной). А его киноработы с каждым годом набирают все большую популярность среди зрителей. Режиссер любит добавлять в проекты эротику, так как «она требует особой изобретательности и честности».
А зарплата, которая в разы меньше, чем у супруги Ксении Собчак, его не беспокоит. По словам режиссера, в театре, где он служит режиссером и художественным руководителем, он получает «от 100 до 150 тысяч, в зависимости от премий», передает «MK.ru». Очевидно, что заработок Ксении только за YouTube-канал составляет сумму значительно большую. Режиссер признается, что жизнь после женитьбы на Ксении никак материально для него не изменилась: он посещает те же любимые рестораны, предпочитает ходить пешком и самостоятельно мыть посуду. «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир — как было примерно, так и осталось, но с некоторым увеличением, потому что какое-то количество знакомых Ксении стали моими знакомыми, какое-то количество моих контактов стали ее», — сказал недавно режиссер.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram