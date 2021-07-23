Константину Богомолову — 46: развод с Мороз, драка с Виторганом и катафалк на свадьбе с Собчак

Свадьба с катафалком. Ксения и Константин очень быстро сыграли свадьбу. На бракосочетание Богомолов и Собчак подъехали к ЗАГСу на катафалке, на котором была надпись «Пока смерть не разлучит нас». После молодожены венчались. Среди свадебных подарков были фарфоровый сервиз стоимостью 1,1 млн рублей и постельное белье за 615 тыс. рублей.

Сегодня Константин Богомолов — востребованный режиссер. Он известен своими нестандартными и экспериментальными постановками и необычным прочтением классики в театре (сейчас — он художественный руководитель Театра на Бронной). А его киноработы с каждым годом набирают все большую популярность среди зрителей. Режиссер любит добавлять в проекты эротику, так как «она требует особой изобретательности и честности».

А зарплата, которая в разы меньше, чем у супруги Ксении Собчак, его не беспокоит. По словам режиссера, в театре, где он служит режиссером и художественным руководителем, он получает «от 100 до 150 тысяч, в зависимости от премий», передает «MK.ru». Очевидно, что заработок Ксении только за YouTube-канал составляет сумму значительно большую. Режиссер признается, что жизнь после женитьбы на Ксении никак материально для него не изменилась: он посещает те же любимые рестораны, предпочитает ходить пешком и самостоятельно мыть посуду. «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир — как было примерно, так и осталось, но с некоторым увеличением, потому что какое-то количество знакомых Ксении стали моими знакомыми, какое-то количество моих контактов стали ее», — сказал недавно режиссер.

Фото и видео: Rambler, Global Press Look

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