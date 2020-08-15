От дерзкой девчонки до примерной жены и мамы: как с годами менялись стиль и внешность Нюши

Росло и число поклонников артистки, многие из которых готовы были бросить к ее ногам все, что она пожелает. Сама Нюша тщательно скрывала личную жизнь от широкой общественности. Только недавно она подтвердила слухи о том, что на пике своей популярности встречалась с тогда мало известным певцом Егором Кридом, с которым недавно помилирась и записала совместную песню «Mr. & Mrs. Smith», посвященную всем бывшим.