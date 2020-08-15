От дерзкой девчонки до примерной жены и мамы: как с годами менялись стиль и внешность Нюши
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша начала музыкальную карьеру, когда ей было всего пять лет. Продюсером начинающей звезды впоследствии стал ее отец, бывший участник музыкального коллектива «Ласковый май» Владимир Шурочкин.
Фото: Starface
В 17 она победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», а год спустя заняла седьмое место на международном конкурсе «Новая волна». Прорывом для нее оказался первый же выпущенный ею сингл «Вою на Луну», за который она получила множество наград.
Фото: Eastnews
Затем Нюша выпустила альбом «Выбирать чудо», который окончательно закрепил за ней статус звезды шоу-бизнеса. Песня «Не перебивай» стала самым популярным русскоязычным хитом в апреле 2010 года, хит «Выбирать чудо» попал на первое место российского радиочарта, а сама певица была заявлена на премии МУЗ-ТВ в номинации «Прорыв года». С тех пор она начала выпыскуть хит за хитом и становилась все популярнее.
Фото: Eastnews
Росло и число поклонников артистки, многие из которых готовы были бросить к ее ногам все, что она пожелает. Сама Нюша тщательно скрывала личную жизнь от широкой общественности. Только недавно она подтвердила слухи о том, что на пике своей популярности встречалась с тогда мало известным певцом Егором Кридом, с которым недавно помилирась и записала совместную песню «Mr. & Mrs. Smith», посвященную всем бывшим.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Доказа всем, что она профессиональный и успешный артист, Нюша стала новым наставником шоу «Голос. Дети», была членом жюри вокального шоу «Успех». В 2017 году певица представила клип на сингл «Тебя любить» и объявила о помолвке с чиновником Игорем Сивовым.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
С будущим супругом Нюша познакомилась, когда он был еще женат. По словам звезды, когда она начала общаться с Игорем, она почувствовала, что встретила невероятно родного человека.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Вскоре влюбленные поженились, а через несколько месяцев у пары родилась дочь, которую они назвали необычным именем Симба. Певица призналась, что очень изменилась после знакомства с нынешним супругом, замужества и появления первенца на свет. Она уверяет, что стала мудрее, ответственнее и добрее, а центром вселенной для нее теперь является дочка.
Фото: Instagram Нюши
Сделав перерыв в карьере, для того чтобы устроить личную жизнь и насладиться тихой семейной жизнью, Нюша готова к новым карьерным достижениям и покорению новых вершин шоу-бизнеса.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сегодня она самостоятельная молодая женщина, счастливая мама и жена, сама себе продюсер и успешная певица, многочисленные поклонники которой ждут от нее новых хитов, клипов и концертов.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше фотографий Нюши от начала ее карьеры до настоящего времени — концертных, семейных, с красных дорожек и вручений различных премий — смотрите в нашей галерее.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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