Нюша устроила для годовалой дочери модную фотосессию во время самоизоляции: «Нашли ненадеванное платье»

Нюша поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями с годовалой дочкой Симбой. Артистка устроила для своей девочки модную фотосессию в новом наряде.

«Нашли в шкафу ненадеванное платье», — пояснила она. Довольная малышка крутилась возле зеркала, разглядывая себя.