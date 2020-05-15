Нюша устроила для годовалой дочери модную фотосессию во время самоизоляции: «Нашли ненадеванное платье»
Фото: Instagram
Нюша поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями с годовалой дочкой Симбой. Артистка устроила для своей девочки модную фотосессию в новом наряде.
«Нашли в шкафу ненадеванное платье», — пояснила она. Довольная малышка крутилась возле зеркала, разглядывая себя.
«Мои сладости», — прокомментировал муж Нюши Игорь Сивов.
«Какая прелесть», «Красота», «Такие прекрасные фото», «Ну что за сладость», — отметились в комментариях поклонники певицы.
Дочь Нюши и ее мужа — чиновника Игоря Сивова родилась в ноябре 2018 года. Долгое время родители скрывали лицо наследницы и ее имя. А когда, дочери исполнился год, Нюша и Игорь немало удивили всех, озвучив имя малышки — Симба. Многие поклонники пары до сих пор не верят, что девочку так зовут на самом деле. Они предполагают, что в свидетельстве о рождении написано другое, более привычное имя.
Фото и видео: Instagram
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