Нюша рассказала о романе с женатым, непростых родах и настоящем имени дочери

6 ноября 2018 года популярная певица Нюша впервые стала мамой. Она родила Игорю Сивову дочь и назвала ее Симбой. Это имя наделало немало шума в Сети — поклонники не могли поверить, что это не шутка. Но имя, как утверждает звездная мама — настоящее. Однако в семье девочку называют иначе, более простым именем, призналась певица в интервью с Ириной Шихман для YouTube-шоу «А поговорить».

С мужем, Игорем Сивовым, певица познакомилась, когда он был еще женат. «На тот момент, когда мы увиделись в первый раз, он был женат. Когда я узнала, это оказалось проблемой. Я не хотела становиться любовницей. Дальше был технический вопрос, детали. Его бывшая жена не давала развод, и нам нужно было ждать этот момент. Конечно, для меня вся эта в целом ситуация... ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной. И вообще ни дай Бог, конечно, разбивать чью-то семью. Все детство, всю юность для меня и моих подружек это было табу. Но во многом в жизни так случается, что когда ты что-то сильно не хочешь, оно приходит в твою жизнь. Приходит для того, чтобы ты проработал свое отношение, есть вещи, которые от тебя не зависят, судьба может сыграть злую шутку», — размышляет она.

Когда Нюша встретила Игоря, она почувствовала, что встретила невероятно родного человека, что она знает его откуда-то, ей было легко с ним общаться. Для нее это не было «бабочками в животе», хотя с первой встречи и не было ощущения, что это навсегда.

«Столько давления было вокруг. Но есть много ситуаций, когда у людей происходит по-разному, зачастую ничего не получается в таких ситуациях. Я могу сказать, что меня практически никто не поддерживал в тот момент. Люди на меня смотрели так немножко... типа: "Ну давай, это твой урок, усвой его". А у меня было просто внутреннее понимание и ощущение, что я действую правильно. И иногда так происходит. Что-то нужно пройти самостоятельно вообще без поддержки кого-либо», — поделилась Нюша.

Рассказала она и о непростых родах, в ходе которых ее сопровождал муж. В какой-то момент он буквально спас ее, поддерживая и говоря, как дышать и что делать.

Решиться на совместные роды Нюше и Игорю было непросто: певица очень хотела видеть супруга рядом, хоть и боялась, что отношение супруга к ней как к женщине может измениться. Будущий отец тоже опасался этого шага, старался избегать разговоров на эту тему. Но в итоге, обсудив все за и против, будущие родители приняли решение — буквально в последний момент.

«У нас был план "Б": если что, — ты, дверь, бегом. Но этого не произошло. Он действительно невероятно меня поддержал. У меня рядом была мама, была доула, но мне никого не надо было, кроме него. У меня вообще было ощущение, что это были какие-то гипнороды. В самые тяжелые моменты он был рядом со мной прям нос к носу, он со мной дышал, учил меня дышать. И я переживала эти самые сильные схватки с мужем. Он меня просто спас! У меня были достаточно долгие роды, и он погружал меня в это состояние, я проживала это реально терпимо, и я даже не кричала, хотя мне было очень больно», — пожаловалась певица.

Что качается страхов по поводу исчезновения желания — все разрешилось также хорошо. «Все дело в ракурсе», — улыбается Нюша.