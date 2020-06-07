Нюша в дерзком белоснежном топе, Ивлеева в провокационном наряде и другие яркие образы звезд за неделю

Свободная рубашка — одна из горячо любимых деталей гардероба певицы Зары, которую она мастерски представляет в самых разных вариациях как в повседневных образах, так и в домашних. На новых фото певица завязала ее на талии, закатила рукава и слегка небрежно спустила с одного плеча. Завершением наряда стала широкополая плетеная шляпа, декорированная лентой, и акцентные украшения — браслет в форме массивной цепи и серьги-кольца, часто встречающиеся в образах певицы.

Аглая Тарасова