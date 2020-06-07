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Нюша в дерзком белоснежном топе, Ивлеева в провокационном наряде и другие яркие образы звезд за неделю

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Нюша

Фото: Instagram

Некоторые знаменитости считают, что режим самоизоляции — не повод для того, чтобы перестать наряжаться. Одни из них продолжают работать, другие вспоминают свои яркие фотосессии, а третьи создают эффектные образы дома.

Нюша опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в белом микротопе и голубых джинсовых шортах. Получилось очень дерзко и чувственно. Завершали образ колье с жемчугом.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в образе в стиле 2000-х. Блогер надела полупрозрачный топик в обтяжку, широкий чокер и взяла яркую сумку.

Кристина Асмус

Кристина Асмус похвасталась длинными ногами и выдающимися формами сзади в стильном наряде в нюдовых оттенках.

Валерия

Певица Валерия продемонстрировала образ в стиле casual, в котором проводит время в самоизоляции.

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская влезла в тесные джинсы после окончания самоизоляции и похвасталась результатом. «В это необычное время нам очень нужны любые победы! Я вот, к примеру, наконец-то застегнула джинсы с высокой талией! Ура», — написала она.

Тина Канделаки

Тина Канделаки продолжает демонстрировать разноплановые стильные образы, даже находясь в самоизоляции.

Памела Андерсон

Памела Андерсон с длинными красными волосами и в чулках снялась в смелой фотосессии, впечатлившей ее поклонников.

Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в сверкающем топе и неоново-розовом парике. «Ностальгия по моим трендам 2017, я вновь возвращаю в обиход парики. Это лето будет ярким, обещаю», — написала она.

Зара

Свободная рубашка — одна из горячо любимых деталей гардероба певицы Зары, которую она мастерски представляет в самых разных вариациях как в повседневных образах, так и в домашних. На новых фото певица завязала ее на талии, закатила рукава и слегка небрежно спустила с одного плеча. Завершением наряда стала широкополая плетеная шляпа, декорированная лентой, и акцентные украшения — браслет в форме массивной цепи и серьги-кольца, часто встречающиеся в образах певицы.

Аглая Тарасова

Аглая Тарасова взбудоражила поклонников и критиков своими довольно скромными фотографиями, которые некоторым показались слишком откровенными. , которые некоторым показались слишком откровенными.

Фото: Instagram

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