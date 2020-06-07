Нюша в дерзком белоснежном топе, Ивлеева в провокационном наряде и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Нюша опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в белом микротопе и голубых джинсовых шортах. Получилось очень дерзко и чувственно. Завершали образ колье с жемчугом.
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в образе в стиле 2000-х. Блогер надела полупрозрачный топик в обтяжку, широкий чокер и взяла яркую сумку.
Кристина Асмус
Кристина Асмус похвасталась длинными ногами и выдающимися формами сзади в стильном наряде в нюдовых оттенках.
Валерия
Певица Валерия продемонстрировала образ в стиле casual, в котором проводит время в самоизоляции.
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская влезла в тесные джинсы после окончания самоизоляции и похвасталась результатом. «В это необычное время нам очень нужны любые победы! Я вот, к примеру, наконец-то застегнула джинсы с высокой талией! Ура», — написала она.
Тина Канделаки
Тина Канделаки продолжает демонстрировать разноплановые стильные образы, даже находясь в самоизоляции.
Памела Андерсон
Памела Андерсон с длинными красными волосами и в чулках снялась в смелой фотосессии, впечатлившей ее поклонников.
Ольга Бузова
Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в сверкающем топе и неоново-розовом парике. «Ностальгия по моим трендам 2017, я вновь возвращаю в обиход парики. Это лето будет ярким, обещаю», — написала она.
Зара
Свободная рубашка — одна из горячо любимых деталей гардероба певицы Зары, которую она мастерски представляет в самых разных вариациях как в повседневных образах, так и в домашних. На новых фото певица завязала ее на талии, закатила рукава и слегка небрежно спустила с одного плеча. Завершением наряда стала широкополая плетеная шляпа, декорированная лентой, и акцентные украшения — браслет в форме массивной цепи и серьги-кольца, часто встречающиеся в образах певицы.
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова взбудоражила поклонников и критиков своими довольно скромными фотографиями, которые некоторым показались слишком откровенными. , которые некоторым показались слишком откровенными.
Фото: Instagram
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