passion.ru

Смело и женственно: Аглая Тарасова обнажилась в нежной постельной фотосессии

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Аглая Тарасова

Фото: Instagram

26-летняя популярная актриса Аглая Тарасова взбудоражила поклонников и критиков своими довольно скромными фотографиями, которые некоторым показались слишком откровенными.

На снимках обнаженная Аглая позирует в постели под одеялом, а грудь ее закрывают и украшают пышные белые цветы. Завершают образ дерзкие кудряшки, томный взгляд и... черная кошка.

Почти все подписчики Тарасовой пришли в восторг от ее новой фотосессии. «Очень красивая!», «Сама нежность», «Какая же ты красавица, особенно на третьей фотографии», «Фото кайф», «Невероятная», «Естественная, женственная и сексуальная», «Агуууша. Ну как всегда - красотка. Очень красивая и нежная фотосессия!», «Ничего лишнего», «Восхитительная нежность и красота», «Как можно быть такой симпопуличкой?», «Вот это нежность...», — пишут они в комментариях. Правда, нашлись и критики, посоветовавшие актрисе фотографироваться в одежде и... не раздвигать ноги во время съемок.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!