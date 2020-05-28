Смело и женственно: Аглая Тарасова обнажилась в нежной постельной фотосессии

Почти все подписчики Тарасовой пришли в восторг от ее новой фотосессии. «Очень красивая!», «Сама нежность», «Какая же ты красавица, особенно на третьей фотографии», «Фото кайф», «Невероятная», «Естественная, женственная и сексуальная», «Агуууша. Ну как всегда - красотка. Очень красивая и нежная фотосессия!», «Ничего лишнего», «Восхитительная нежность и красота», «Как можно быть такой симпопуличкой?», «Вот это нежность...», — пишут они в комментариях. Правда, нашлись и критики, посоветовавшие актрисе фотографироваться в одежде и... не раздвигать ноги во время съемок.