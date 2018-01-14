Одни не вступают в официальный брак, потому что счастливы и без штампа в паспорте, другие — потому что не уверены в партнере. Эти знаменитости вместе долгие годы, но так и не поженились.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Супермодель Наталья Водянова и французский бизнесмен вместе уже семь лет. В 2014 году у пары родился сын Максим, а два года спустя — сын Роман. Наталья и Антуан вместе счастливы, вместе растят детей модели от первого брака и... официально жениться не собираются. «Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба. Особенно, когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — объяснила Водянова в интервью «7 Дней». Шакира и Жерар Пике

Прекрасно без штампов в паспорте себя чувствуют и Шакира с Жераром Пике. Певица и защитник футбольного клуба «Барселона» вместе тоже семь лет и тоже растят двоих сыновей — четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу. «У нас уже есть все самое главное. Мы пара, мы любим друг друга, и у нас есть ребенок. Я думаю, когда эти аспекты отношений стабильны, брак ничего не изменит», — заявила Шакира после рождения первенца. Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса. Впервые о романе супермодели и голливудского актера стало известно три года назад, а в прошлом году у пары родилась дочь Лея. Несмотря на то что их роман давно ни для кого не является секретом, они продолжают прятаться от папарацци, не выходят вместе на красные дорожки и не комментируют личную жизнь. Слухи о помолвке влюбленных появились, когда на безымянном пальце Ирины папарацци сфотографировали кольцо с крупным камнем. Впрочем, знакомые Купера и Шейк уверяют, что у них прекрасные отношения, они любят друг друга и вовсе не нуждаются в роскошной свадьбе с фотографиями в глянцевых журналах и лишнем внимании. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

В прошлом году Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались после двадцати лет совместной жизни. За все это время режиссер так и не сделал актрисе предложение руки и сердца. После расставания выяснилось, что этого предложения она все-таки ждала, но так и не дождалась, из-за чего чувствовала себя чужой в семье Кончаловского. Сам же режиссер заявил, что не был уверен в том, что Любовь сможет стать хорошей женой... Впрочем, возможно, так случилось, потому что место главной женщины в жизни Егора Андреевича уже занято горячо им любимой мамой, актрисой Натальей Аринбасаровой, с которой он живет. Сейчас Кончаловский снова в гражданском браке. На этот раз с юристом Марией Леоновой, родившей ему в прошлом году сына Тимура. «Не знаю, буду ли делать предложение, время покажет», — заявил режиссер в ток-шоу «Секрет на миллион». Анна Курникова и Энрике Иглесиас