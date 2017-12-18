42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова тайно стали родителями.

Сегодня в ряде иностранных СМИ появилось сенсационное сообщение: Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. В субботу, 16 декабря, в одной из клиник Майами на свет появились близнецы!

Инсайдеры сообщили, что детям дали «международные» имена — Николас и Люси. Молодые родители пока никак не прокомментировали эту новость.

Анна и Энрике скрывали «интересное положение» до последнего, но внимательные поклонники теннисистки могли заметить его еще в начале августа, когда спортсменка опубликовала видеоотчет о своих упражнениях: