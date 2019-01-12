Наряд страуса, не уместившиеся в платье формы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Вы верите, глядя на эту фотографию, что Элси Фишер всего пятнадцать лет? Вот и мы не верим. С непонятной укладкой, блеклым макияжем, в слишком строгом, скучном, не идеально сидящем брючном костюме, надетом поверх «глухой» черной кофточки, и красно-бордовых ковбойских сапожках с вышивкой Элси была похожа на школьную учительницу или библиотекаршу, а не на юную подающую надежды актрису.

Обри Пиплз