Наряд страуса, не уместившиеся в платье формы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Эмбер Херд
Эмбер Херд появилась на красной дорожке церемонии «Золотой глобус» в платье известного бренда, которое ее совсем не красило. Наряд с заниженным черным верхом и пышной белой юбкой испортил фигуру актрисы и сделал ее похожей на страуса. В Сети появилось еще множество куда более обидных сравнений, о которых мы лучше умолчим.
Эмма Хантон
Девушка с очень пышными формами Эмма Хантон попыталась втиснуться в короткое платье-смокинг. Эмму не смутили ни выпадавшая из декольте грудь, ни буквально рвущееся на талии платье, ни короткая длина, благодаря которой все смогли разглядеть целлюлит на ее бедрах. Смело. Но зачем?
Белла Торн
Белла Торн может похвастаться стройной фигурой, но на этот раз она немного перестаралась. В полупрозрачной обтягивающей водолазке, слишком узкой кожаной мини-юбке и ботфортах с острыми мысами 21-летняя актриса выглядела слишком вызывающе.
Хейли Клосон
Хейли Клосон в черном платье необычного кроя напомнила там то ли траурный букет, то ли метлу ведьмы.
Хэйли Сахар
Грудь Хэйли Сахар, приподнятая почти до подбородка большим бюстгальтером с внушительным пуш-апом, выглядела нелепо под абсолютно прозрачной кофточкой. А слишком обтягивающие брюки с высокой талией подчеркнули лишние килограммы на талии.
Дженнифер Гарнер
Без ярко-синего блестящего большого банта на талии платье Дженнифер Гарнер выглядело бы очень скучно. Но с ним получилось еще хуже.
Жанель Монэ
Известная своими модными экспериментами певица Жанель Монэ снова перемудрила, собираясь на светскую вечеринку. Особенно нас впечатлила золотая кастрюлька у Жанель на голове.
Элси Фишер
Вы верите, глядя на эту фотографию, что Элси Фишер всего пятнадцать лет? Вот и мы не верим. С непонятной укладкой, блеклым макияжем, в слишком строгом, скучном, не идеально сидящем брючном костюме, надетом поверх «глухой» черной кофточки, и красно-бордовых ковбойских сапожках с вышивкой Элси была похожа на школьную учительницу или библиотекаршу, а не на юную подающую надежды актрису.
Обри Пиплз
Тот же промах совершила и актриса Обри Пиплз, которая в своем строгом скучном костюме с золотистой блузкой в рюшах вовсе не выглядела на свои 25 лет. Непрокрашеные серые корни волос и макияж серой мыши огонька тоже не добавляли.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress
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