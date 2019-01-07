Неудачное платье для выхода на красную дорожку «Золотого глобуса» испортило фигуру Эмбер Херд

Похоже, актрисе Эмбер Херд давно пора уволить стилиста. За последние пару месяцев девушку постоянно критикуют за странный выбор нарядов для выходов в свет. И на прошедшую накануне церемонию «Золотой глобус» Эмбер вновь оделась неудачно.

Блондинка примерила платье с очень низкой линией талии, которое превратило ее точеную фигуру в нечто бесформенное и сильно «укоротило» ноги.