Неудачное платье для выхода на красную дорожку «Золотого глобуса» испортило фигуру Эмбер Херд

Напомним, недавно Херд снялась в фантастическом блокбастере «Аквамен» и с тех пор старательно продвигает «водную» тематику в своих образах — далеко не всегда к месту. К счастью, на мероприятие девушка приехала без своего возлюбленного Вито Шнабеля, который вряд ли оценил бы ее выбор.

