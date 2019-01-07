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Неудачное платье для выхода на красную дорожку «Золотого глобуса» испортило фигуру Эмбер Херд

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Эмбер Херд

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32-летняя Эмбер Херд вновь захотела выделиться среди других звездных модниц.

Похоже, актрисе Эмбер Херд давно пора уволить стилиста. За последние пару месяцев девушку постоянно критикуют за странный выбор нарядов для выходов в свет. И на прошедшую накануне церемонию «Золотой глобус» Эмбер вновь оделась неудачно.

Блондинка примерила платье с очень низкой линией талии, которое превратило ее точеную фигуру в нечто бесформенное и сильно «укоротило» ноги.

Напомним, недавно Херд снялась в фантастическом блокбастере «Аквамен» и с тех пор старательно продвигает «водную» тематику в своих образах — далеко не всегда к месту. К счастью, на мероприятие девушка приехала без своего возлюбленного Вито Шнабеля, который вряд ли оценил бы ее выбор.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Hubert Boesl, Hfpa/Pool/Pi, Kevin Sullivan, Mayer/face to face, AUG/face to face, Stephen Lock / Global Look Press

Видео: Instagram

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