Начавшиеся с дружбы отношения и романтика в браке: история любви Ляйсан Утяшевой и Павла Воли
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Романтические отношения Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, познакомившихся на светской вечеринке, начались с дружбы, которую они теперь и считают надежным фундаментом своего крепкого и счастливого брака. Именно Павел поддержал Ляйсан в очень тяжелой жизненной ситуации и был рядом, когда умерла ее мама. Позднее спортсменка не раз говорила о том, для нее это стало показателем того, что на такого человека она всегда сможет положиться.
Фото: Пресс-служба
Павел Воля не перестает восхищаться женой и трогательно признается в любви, называя Ляйсан самой лучшей супругой, спутницей и другом. Да что там! Он даже начал брать уроки у жены и пообещал сесть на шпагат. Вместе они ведут онлайн-проект «Сила Воли», в котором дают советы для здоровой и счастливой жизни.
Фото: Instagram / @pavelvolyaofficial
Павел и Ляйсан в том числе сохраняют крепкий брак благодаря чувству юмора и тому, что всегда стараются не только слушать, но и слышать друг друга. «Мы просто гуляли по Москве. Смотрели на все, болтали о всяком. Много смеялись и обнимались. Целовались на всех углах, на зависть или даже раздражение окружающих. Много говорили о нас в этом мире. И о мире внутри нас. Мы заходили в кафешки и рестораны, а под вечер загремели даже в кино. Просто шли туда, куда нас вели наши ноги и наши чувства. Наша любовь. И мы так делаем уже пять лет. И даже больше. А пять лет уже прошло с момента, как мы переступили порог ЗАГСа. И это были прекрасные годы. Лучшие. Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я - отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы - вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый "деревянный" юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день. Гуляйте. Говорите. Любите», — так шоумен поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы, раскрыв секреты их счастливых отношений.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Моя любовь, лучший мужчина во вселенной, лучший отец, лучший друг, учитель, романтик, поэт, моя опора. И, как говорят наши дети, "папа, мы любим тебя больше, чем вся вселенная, горячее, чем солнце". Я тебя очень люблю. Возможно, слишком романтично. Ну, а как иначе, когда это все про тебя?», — а вот так о муже отзывается сама Ляйсан.
Фото: Instagram / @pavelvolyaofficial
Павел Воля и Ляйсан Утяшева, долгое время скрывавшие от широкой общественности свой роман, тайно поженились в 25 ноября 2012 года. Сейчас они растят двоих детей — 7-летнего сына Роберта и 5-летнюю дочь Софию. Воля даже вытатуировал на груди двух младенцев в честь любимых сына и дочки. «Жена рядом, дети на груди. Семья всегда в сборе», — подписал шоумен фото с татуировками, посвященными малышам.
Фото: Instagram / @pavelvolyaofficial
Больше снимков Павла Воли и Ляйсан Утяшевой с красных дорожек, из путешествий, с детьми и не только — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, globallookpress, starfase, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!