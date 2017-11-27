«Это лучшие годы»: Павел Воля поздравил любимую супругу Ляйсан Утяшеву с годовщиной брака
38-летний шоумен Павел Воля и 32-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева стараются не афишировать свою личную жизнь, пользуясь принципом «счастье любит тишину». О бракосочетании пары стало известно 1 апреля 2013 года, и многие гадали, это правда или все-таки шутка. Однако рождение сына в мае 2013 года уверило поклонников в том, что Павел и Ляйсан действительно расписались.
Супруги довольно редко делятся в Instagram c подписчиками совместными фотоснимками. Так, несколько часов назад Павел опубликовал селфи с любимой, сделанное на Красной площади в Москве. Шоумен сопроводил снимок теплым поздравлением с годовщиной брака: «Мы просто гуляли по Москве. Смотрели на все, болтали о всяком. Много смеялись и обнимались. Целовались на всех углах, на зависть или даже раздражение окружающих. Много говорили о нас в этом мире. И о мире внутри нас. Мы заходили в кафешки и рестораны, а под вечер загремели даже в кино. Просто шли туда, куда нас вели наши ноги и наши чувства. Наша любовь. И мы так делаем уже пять лет. И даже больше. А пять лет уже прошло с момента, как мы переступили порог ЗАГСа. И это были прекрасные годы. Лучшие. Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я - отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы - вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый "деревянный" юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день. Гуляйте. Говорите. Любите».
Многочисленные поклонники пары присоединились к поздравлениям: «Как же тепло на душе от этих слов😊Любви❤️», «Поздравляю вас!счастья вам!вы-космическая пара!так держать!», «Так приятно что такая ЛЮБОВЬ существует! Долгих и счастливых вам лет! Спасибо Павел ,что вы именно такой, спасибо вашим родителям! Счастья и здоровья!», «А по другому и не должно быть! )», «Желаю вам еще много, много лет наслаждаться друг другом!»
Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей — 4-летнего Роберта и 2-летнюю Софию.
Фото: Instagram