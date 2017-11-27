Шоумен тепло признался в любви спортсменке.

Супруги довольно редко делятся в Instagram c подписчиками совместными фотоснимками. Так, несколько часов назад Павел опубликовал селфи с любимой, сделанное на Красной площади в Москве. Шоумен сопроводил снимок теплым поздравлением с годовщиной брака: «Мы просто гуляли по Москве. Смотрели на все, болтали о всяком. Много смеялись и обнимались. Целовались на всех углах, на зависть или даже раздражение окружающих. Много говорили о нас в этом мире. И о мире внутри нас. Мы заходили в кафешки и рестораны, а под вечер загремели даже в кино. Просто шли туда, куда нас вели наши ноги и наши чувства. Наша любовь. И мы так делаем уже пять лет. И даже больше. А пять лет уже прошло с момента, как мы переступили порог ЗАГСа. И это были прекрасные годы. Лучшие. Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я - отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы - вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый "деревянный" юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день. Гуляйте. Говорите. Любите».