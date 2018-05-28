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«Маленькая Кармен»: 3-летняя дочь Татьяны Навки умилила поклонников копией маминого костюма

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Надя Пескова пошла по стопам знаменитой мамы и попробовала себя в танцах на льду.

Не секрет, что Татьяна Навка решила отдать младшую дочь Надю в фигурное катание. И малышка уже делает большие успехи. На днях в спортивной школе, где учится девочка, был организован концерт, в котором Надя выступила в роли Кармен (по примеру своей мамы).

«Узнаете??!! Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая! Это было настолько душевно, трогательно и незабываемо!!!» — эмоционально подписала Татьяна снимки дочки в костюме испанки.

Фолловеры олимпийской чемпионки тоже умилились маленькой Надей: «Настолько интересный ребенок, что хочется пожелать новых рекордов для своей страны!!!! А маме нескончаемой энергии в реализации всех планов!», «Надюша просто очаровашечка!», «Таня! Надюша очень похожа на Вас! Успехов девочке!».

Фото: Alexander Chernykh / Global Look Press, Instagram

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