«Маленькая Кармен»: 3-летняя дочь Татьяны Навки умилила поклонников копией маминого костюма

Не секрет, что Татьяна Навка решила отдать младшую дочь Надю в фигурное катание. И малышка уже делает большие успехи. На днях в спортивной школе, где учится девочка, был организован концерт, в котором Надя выступила в роли Кармен (по примеру своей мамы).

«Узнаете??!! Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая! Это было настолько душевно, трогательно и незабываемо!!!» — эмоционально подписала Татьяна снимки дочки в костюме испанки.