«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия

В эту пятницу, 4 января, популярная певица Слава поздравила дочь с 20-летием. «Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днем рождения!!!!!», — написала она под подборкой фотографий, среди которых есть и трогательный снимок маленькой Саши.
«Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждают поклонники певицы снимки.
Почти одновременно Саша выложила в свой блог снимок, на котором полностью обнажена. Мама не стала комментировать пост, но, судя по «лайку», который она поставила, она разрешает взрослой дочери быть личностью и принимать свои решения.
Напомним, что Слава родила дочь Александру, когда ей самой было всего 19 лет — 4 января 1999 года. Отцом девочки стал Константин Морозов, гражданский супруг певицы. Саша растет не только красивой, но и талантливой: она окончила Ломоносовскую школу с золотой медалью и поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина. В 2011-м у нее появилась сестренка, отцом которой стал бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым мама встречается уже около десяти лет.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram