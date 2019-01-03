«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия

«Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждают поклонники певицы снимки.

Почти одновременно Саша выложила в свой блог снимок, на котором полностью обнажена. Мама не стала комментировать пост, но, судя по «лайку», который она поставила, она разрешает взрослой дочери быть личностью и принимать свои решения.