logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Фото из Instagram Славы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица Слава нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения. Девушка растет настоящей красавицей и очень похожа на маму, считают поклонники. Мама, в свою очередь, не ругает ее за откровенные снимки, которые та публикует в своем Instagram.

В эту пятницу, 4 января, популярная певица Слава поздравила дочь с 20-летием. «Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днем рождения!!!!!», — написала она под подборкой фотографий, среди которых есть и трогательный снимок маленькой Саши.

«Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждают поклонники певицы снимки.

Почти одновременно Саша выложила в свой блог снимок, на котором полностью обнажена. Мама не стала комментировать пост, но, судя по «лайку», который она поставила, она разрешает взрослой дочери быть личностью и принимать свои решения.

Напомним, что Слава родила дочь Александру, когда ей самой было всего 19 лет — 4 января 1999 года. Отцом девочки стал Константин Морозов, гражданский супруг певицы. Саша растет не только красивой, но и талантливой: она окончила Ломоносовскую школу с золотой медалью и поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина. В 2011-м у нее появилась сестренка, отцом которой стал бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым мама встречается уже около десяти лет.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями
Семейное застолье и погоня до лифта: в Сети появились новые подробности ссоры Башарова с женой, после которой он сломал ей нос