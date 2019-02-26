Музы или разлучницы? Лопырева, Кунаки и другие знаменитости, покорившие женатых мужчин

Хоккеист Иван Телегин не был официально женат на своей девушке Евгении, но многих удивил тот факт, что с певицей Пелагеей он начал встреться в том же году, когда его пассия родила ему сына. В документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину» артистка и ее супруг откровенно рассказали о начале своих отношений. «Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила…Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее», — заявила артистка. Иван Телеген же тем временем почти всегда сопровождает любимую супругу во время светских мероприятий и пишет в соцсетях о том, как он восхищается ее и как сильно ее любит.

Кристина Асмус