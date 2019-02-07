Официально: Виктория Лопырева подтвердила, что стала мамой

Казалось, лишь недавно Виктория Лопырева призналась, что ждет малыша, и со скандалом назвала имя его отца — бизнесмен Игорь Булатов, ради новой избранницы ушедший и от супруги, и с престижной должности в крупной компании. Оказалось, что на днях Виктория уже родила возлюбленному сына в одной из клиник Майами.

«Это самый счастливый день в моей жизни! Спасибо за поддержку!» — поделилась эмоциями Виктория в коротком комментарии порталу kp.ru.