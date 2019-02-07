Официально: Виктория Лопырева подтвердила, что стала мамой

Казалось, лишь недавно Виктория Лопырева призналась, что ждет малыша, и со скандалом назвала имя его отца — бизнесмен Игорь Булатов, ради новой избранницы ушедший и от супруги, и с престижной должности в крупной компании. Оказалось, что на днях Виктория уже родила возлюбленному сына в одной из клиник Майами.
«Это самый счастливый день в моей жизни! Спасибо за поддержку!» — поделилась эмоциями Виктория в коротком комментарии порталу kp.ru.
Напомним, в последние пару месяцев в своем блоге Виктория активно советовалась с подписчиками насчет прививок, интересовалась, есть ли в России «доулы», однако незадолго до Нового года все же уехала рожать в США. Но пока в «сториз» своего блога модель публикует короткие видеоролики, не ассоциирующиеся с родами.
«Поздравляю с Рождением сына. Крепких ночей и побольше молочка», «Пусть малыш растет здоровым», «Будьте самыми счастливыми», — пишут фолловеры Лопыревой в Instagram. Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram