Самый богатый человек в мире Джефф Безос объявил о разводе после 25 лет брака

«Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями», — написал он, подписавшись: Джефф и Маккензи.

Пара познакомилась в 1992 году, вскоре сыграла свадьбу, у них есть трое сыновей и приемная дочь.