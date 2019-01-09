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Самый богатый человек в мире Джефф Безос объявил о разводе после 25 лет брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джефф и Маккензи Безос

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54-летний Джефф Безос разводится с 48-летней супругой.

Самый богатый человек в мире, заработавший состояние благодаря основанной им компании Amazon, и его супруга, известная писательница Маккензи, сообщили о скором разводе. В своем Twitter бизнесмен сообщил, что ни он, ни супруга, не жалеют о своих решениях.

«Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями», — написал он, подписавшись: Джефф и Маккензи.

Пара познакомилась в 1992 году, вскоре сыграла свадьбу, у них есть трое сыновей и приемная дочь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress; видео: instagram

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