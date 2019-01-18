Тина Канделаки высказалась об изменах: «Мужчины не готовы принимать женщин такими, как они есть»

«Очень мудро», «Все в точку! Правдивая и реалистичная статья», «Пока женщина будет сохранять в себе ЖЕНЩИНУ..мужчина никогда не изменит», — комментируют одни.

«Тина, что за антифеминистический бред?», «Сначала вы говорите, что они долго были в счастливом браке, воспитали детей и построили бизнес-империю. А потом ваше отношение к женщине меняется. Она становится объектом для сексуальных утех. С таким раскладом все женщины будут брошены по умолчанию, тк всегда найдётся та, кто моложе и сексуальнее», «Тина, Тина — Вы правда так думаете о всех мужчинах? Тогда мне Вас искренне жаль. В этом мире есть ещё романтики и верные мужчины, но их нет там, где царят три С — "сластолюбие, сребролюбие и славолюбие". Там где правит "ярмарка тщеславия" , там нет ничего настоящего. Искусственный блестящий мир, а на поверку фальшивка…», «Это очень индивидуально и во многих случаях не соответствует истине. Простите», «По-моему Маккензи не просто "хорошо выглядит в свои годы", а делает это очень хорошо! (На фото 2018 года в красном платье спортивная красотка). Соглашусь, что внешняя привлекательность часто решает, но... Вспоминается Камилла Паркер-Боулз. И подобные примеры. Иногда харизма, видимо, способна превратить любовь в "любовь до гроба"», «По поводу верности: посмотрите на жену Цукерберга- очевидно, он полюбил ее не за красоту и сексуальность. Значит для него это не важный фактор. А Пугачева с Галкиным как вам пример? Думаю, что все индивидуально и нельзя всех под одну гребенку», «Давайте честно ответим себе, если женщина обеспеченна и независима и ее муж больше не привлекает ее как мужчина, она влюблена в другого, будет ли она хранить верность и семью??? Может дело не в гендерной принадлежности, а просто кто как видит свою жизнь???», «Неужели вы думаете, что все мужчины сделаны под шаблон? Тем более этого человека некорректно ставить в наглядный пример. Или вы серьезно думаете, что нет счастливых семей в этом мире? Да среди известного вам бомонда таких полно! Скажите честно, уважаемая Тина, вы сможете им в глаза сказать: "Мужчины не хранят верности"? Слава Богу передо мной пример нескольких поколений мужчин в моей семье. Ни одной измены, ни одного предательства. Как же вы не понимаете: эти качества не имеют ни пола, ни возраста. Это внутри человека. Его воля, его характер. Его воспитание. Все до единого слова неправда», — приводят аргументы другие.

Согласны с Тиной? Или больше склоняетесь к позиции оппонентов?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram