От маски котика до легального допинга: какими скандалами запомнится Олимпиада в Токио

Российский пловец вряд ли оставил равнодушным хоть одно женское сердце. И поводов для этого было немало: Евгений не только красавец и милашка, олимпийский чемпион в дистанции 100 метров на спине, но еще и обожает кошек. На финальный заплыв спортсмен вышел в антиковидной маске с изображением морды котика, и, казалось бы, что в этом такого? Ведь сами японцы славятся своей безграничной любовью к этим домашним животным. Тем не менее на церемонию награждения в этой маске Рылова не допустили, лаконично заявив, что в такой нельзя.

Спортсменки отказались от купальников

Маска котика – не единственный олимпийский скандал, связанный с одеждой для выступлений. Так, немецкая женская сборная по спортивной гимнастике коллективно заявила о своем нежелании участвовать в соревнованиях в предписанных регламентом купальниках и заменила их на закрытые комбинезоны. Объяснение этому решению было простое: девушки против излишней сексуализации и объективации этого вида спорта и хотят чувствовать себя комфортно во время выступлений.

Но и это еще не все казусы: так, норвежская сборная по гандболу вышла не в утвержденных правилами бикини, а в шортах, а Международная федерация по плаванию запретила олимпийцам обоих полов с жесткими афрокудрями и объемными прическами использовать разработанные специально для них шапочки больших размеров. Свое решение они объяснили правилами и тем, что раньше никто не жаловался. Видимо, о расовом многообразии и инклюзии в 2021 году члены федерации до сих пор не в курсе.

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