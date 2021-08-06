От маски котика до легального допинга: какими скандалами запомнится Олимпиада в Токио
Самым главным скандалом, конечно, стал перенос Игр на целый год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия проходила при пустых стадионах, зато под яростные протесты жителей Токио, которые не оценили желание властей и олимпийского комитета провести спортивный праздник, когда в мире умирают люди. Ковидные реалии вторглись и в жизнь спортсменов: в апартаментах они вынуждены спать на одноместных картонных «антисекс-кроватях», а соревнования проходят без жаркой поддержки болельщиков на трибунах – доступ на практически все стадионы закрыт не только иностранным гостям, но и местным жителям из-за дельта-штамма COVID-19. Но даже столь спартанские условия не стали преградой страстям, интригам и громким скандалам, которых было немало. Ниже мы перечислим самые резонансные из них.
Увольнение режиссера церемонии открытия
Фото: globallook
Скандалы сопровождали Олимпиаду 2020 с самого первого дня. Кэнтаро Кобаяси был уволен буквально накануне начала Игр. Причиной тому стала его антисемитская реплика о холокосте, неосторожно брошенная аж 23 года назад во время комического скетча. После того как ситуация стала достоянием общественности, режиссер был заклеймен как расист и был вынужден оставить почетную должность.
Маска котика Евгения Рылова стала маской раздора
Фото: globallook
Российский пловец вряд ли оставил равнодушным хоть одно женское сердце. И поводов для этого было немало: Евгений не только красавец и милашка, олимпийский чемпион в дистанции 100 метров на спине, но еще и обожает кошек. На финальный заплыв спортсмен вышел в антиковидной маске с изображением морды котика, и, казалось бы, что в этом такого? Ведь сами японцы славятся своей безграничной любовью к этим домашним животным. Тем не менее на церемонию награждения в этой маске Рылова не допустили, лаконично заявив, что в такой нельзя.
Спортсменки отказались от купальников
Маска котика – не единственный олимпийский скандал, связанный с одеждой для выступлений. Так, немецкая женская сборная по спортивной гимнастике коллективно заявила о своем нежелании участвовать в соревнованиях в предписанных регламентом купальниках и заменила их на закрытые комбинезоны. Объяснение этому решению было простое: девушки против излишней сексуализации и объективации этого вида спорта и хотят чувствовать себя комфортно во время выступлений.
Но и это еще не все казусы: так, норвежская сборная по гандболу вышла не в утвержденных правилами бикини, а в шортах, а Международная федерация по плаванию запретила олимпийцам обоих полов с жесткими афрокудрями и объемными прическами использовать разработанные специально для них шапочки больших размеров. Свое решение они объяснили правилами и тем, что раньше никто не жаловался. Видимо, о расовом многообразии и инклюзии в 2021 году члены федерации до сих пор не в курсе.
«Легальный допинг» и травма Симоны Блайз
Фото: globallook
Симона Блайз – «гимнастка-терминатор», звезда американской сборной и претендентка едва ли не на все золото в спортивной гимнастике. И поводов для подобных заявлений и надежд действительно было много: именно эта девушка в Рио 2016 года забрала аж 4 медали высшей пробы.
Однако в Токио все пошло не так. В финале многоборья спортсменка вышла на первый снаряд, не очень удачно выполнила опорный прыжок и… под предлогом травмы ноги просто снялась с выступления на всех остальных снарядах. После завершения соревнований, на которых, к слову, американская сборная завоевала серебряные медали, пропустив вперед россиянок, Блайз призналась, что виной всему стала психологическая травма и боязнь общественного осуждения.
Позднее, когда спортсменка снялась и с индивидуального многоборья, в СМИ появился ряд публикаций, в которых утверждалось, что дело вовсе не в «травме гордости» или эмоциональном выгорании, а в том, что из-за не полученных вовремя разрешительных документов на ввоз Симона осталась без своего «легального допинга» – запрещенного в Японии препарата, который она много лет принимает от СДВГ.
Первая женщина-трансгендер на Олимпиаде
Фото: globallook
Нешуточный скандал вызвало и участие в женских соревнованиях по тяжелой атлетике трансгендера. Лорел Хаббард из Новой Зеландии до 2012 года была мужчиной, занималась тяжелой атлетикой и даже завоевала титул чемпиона Океании 2004 года. После того как она сделала операцию по смене пола, решила присоединиться к женской команде спортсменов.
Трансгендер впервые в истории Игр принимала участие в соревнованиях, потому данный факт стал причиной множества споров. Произошло это потому, что единственный критерий для допуска – уровень тестостерона в крови, и для трансгендеров они более щадящие, а вот строение тела в расчет не берется вовсе, несмотря на то, что оно формируется еще в подростковом возрасте и со сменой пола никуда не исчезает.
Однако переживания тяжелоатлеток были напрасны. Хаббард хоть и имела ряд преимуществ, воспользоваться ими не смогла. Она трижды выполняла подход к штанге, но заявленный вес взять так и не смогла и в итоге расположилась на последнем месте в турнирной таблице. Даже как-то неловко.
Большой спорт и политика
Один из главных принципов любой Олимпиады – аполитичность. Но не на Играх в Токио. Аж двое спортсменов по политическим соображениям отказались состязаться за медали. Создал прецедент дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин, который со словами «Не хочу пачкать руки» отказался бороться со своим соперником Тохаром Бутбулем только потому, что тот израильтянин. К сожалению, ситуация повторилась: и против Тохара отказался выходить спортсмен из Судана. Причина все та же – политика (или религия).
Сбежавшие спортсмены
Фото: Instagram kristi_timanovskaya
1 августа Кристина Тимановская, бегунья из Беларуси, пожаловалась в своем микроблоге, что на нее оказывает давление тренерский состав сборной. Ее хотели поставить на замену не успевших сдать допинг-пробы спортсменов и заставить бежать «не ее» дистанцию в 400 метров. Девушка отказалась и резко высказалась в адрес собственных наставников. За это руководство сборной попыталось ее депортировать на родину, но Тимановская оказалась хитрее и попросила помощи у МОК, а заодно и политического убежища, которое ей наперебой стали предлагать Чехия и Польша.
А вот сбежавшему тяжелоатлету из Уганды повезло меньше. 20-летний Джулиус Ссекитолеко в преддверии Игр просто исчез со всех радаров сборной. Позднее выяснилось, что он купил билет на поезд в один конец в Нагою, потому что не хочет возвращаться домой – уж слишком тяжела жизнь на родине. Но ему гражданство никто предлагать не спешит.
Российская сборная без родины и флага
Фото: globallook
Этот скандал, пожалуй, можно назвать одним из самых затяжных в истории Олимпийского движения в целом. Из-за допинг-скандала, политических игр, громкого расследования WADA и публичной «порки» с массовыми дисквалификациями и судами сборная России, как и на Зимних играх 2018 года выступает без гимна (вместо него на награждении наших спортсменов играет отрывок из концерта Чайковского), герба, флага и даже без русского медведя на костюмах. Триколор на форме олимпийцев из России, к слову, также вызывает недовольство.
Фото: globallook, instagram
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