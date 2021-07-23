Российская сборная без флага и гимна, но в необычных костюмах: как прошло открытие Олимпиады

Грандиозное шоу прошло при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса. Без зрителей церемония состоялась впервые в истории. К слову, антиковидные правила в печатном виде занимают целых 70 страниц — но на эффектности праздника это никак не отразилось. В программе: яркие выступления японских артистов, музыкальные и танцевальные номера, продолжительный салют и поочередный выход всех делегаций из каждой страны-участницы. Если верить официальным данным организаторов, это 5700 человек из 207 национальных олимпийских комитетов.