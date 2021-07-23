Российская сборная без флага и гимна, но в необычных костюмах: как прошло открытие Олимпиады
Грандиозное шоу прошло при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса. Без зрителей церемония состоялась впервые в истории. К слову, антиковидные правила в печатном виде занимают целых 70 страниц — но на эффектности праздника это никак не отразилось. В программе: яркие выступления японских артистов, музыкальные и танцевальные номера, продолжительный салют и поочередный выход всех делегаций из каждой страны-участницы. Если верить официальным данным организаторов, это 5700 человек из 207 национальных олимпийских комитетов.
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Фото: Jan Woitas/Global Look Press
Напомним, что во время выхода российской сборной не будет ни флага, ни гимна России. Наши спортсмены выступят как команда Олимпийского комитета России. На экипировке российской команды нанесена аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Такие нововведения связаны с допинговым скандалом, передает «Чемпион».
Фото: Личный Instagram @annasen.8
Но это не помешало нашей сборной получить максимум удовольствия от выхода. Россияне прошли на параде спортсменов под 77-м номером. Знамя гордо несли Софья Великая и Максим Михайлов. Сразу после шествия они вышли в прямой эфир «Первого канала» прямо с олимпийского стадиона: «Несмотря на то, что стадион пустой, атмосфера классная. Праздник спорта чувствуется везде — как на подходе к стадиону, так и внутри. Открытие удалось!», — уверен Михайлов, передает «Газета.ru».
Фото: Личный Instagram @stanislav.pozdnyakov_roc
Интересно, что те спортсмены, которые завтра уже примут участие в соревнованиях, остались в Олимпийской деревне. Церемония открытия — слишком утомительная процедура, чтобы тратить силы перед серьезными физическими нагрузками. Во время прямого включения со стадиона в студию «Первого канала» Максим Михайлов подытожил: «Главное — верьте в нас и все получится!».
Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Фото и видео: Instagram, Global Press Look
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