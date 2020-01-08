Первая в мире тяжелоатлетка-трансгендер приняла участие в Олимпиаде 2020 в Токио
Еще около десяти лет назад Лорел Хаббард входила в мужскую сборную своей страны и называла себя Гэвином. В Новой Зеландии спортсменка была одним из лучших тяжелоатлетов-мужчин и добилась хороших успехов, однако за пределами родины ее амбиции не были оценены.
В 35 лет Хаббард завершил карьеру и решился сменить пол.
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Фото: Getty Images
В 2017 году Лорел завоевала второе место на чемпионате мира уже будучи женщиной.
Для того чтобы принимать участие в спортивных соревнованиях с представительницами женского пола Хаббард необходимо было выполнить требования международного олимпийского комитета относительно уровня тестостерона в ее крови. Мужской гормон не должен превышать 10 наномоль на литр. Для наглядности – средний показатель у женщин от 0,12 до 1,79 единицы, а у мужчин 7,7-29,4 наномоль. Лорел на протяжении многих лет регулярно принимала терапию и без труда выполняла необходимые условия.
В 2020 году в Риме спортсменке удалось выиграть Кубок мира, который и стал ее счастливым билетом на Олимпиаду в Токио.
Далеко не все коллеги Хаббард и поклонники тяжелой атлетики поддерживают ее участие в женских соревнованиях. Когда спортсменка выиграла Тихоокеанские игры в Самоа, даже премьер-министр этой страны выступил с заявлением не допускать Лорел до состязаний, хотя, по факту, она ничего не нарушила. «Правила, которые позволяют мне участвовать в соревнованиях, приняты в 2003 году. Это удивительно, почти через два десятилетия мир спорта не готов к появлению такого атлета, как я. Тем не менее я не собираюсь отступать и готова доказать, что наступило подходящее время для перемен», — высказалась Хаббард.
Фото и видео: Getty Images
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