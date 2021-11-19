Марина Хлебникова: потеря любимого, алкоголизм, страшный пожар и другие трагедии в ее жизни

До сих пор неизвестно, были ли они официально мужем и женой (Марина всегда держала личную жизнь подальше от посторонних глаз), но их отношения продлились 10 лет. Певица после стольких лет, проведенных вместе, решила уйти от избранника, а он не стал удерживать. Позднее оба жалели о разбитой любви...

Муж-аферист

Вскоре Марина Хлебникова вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданич. Но брак нельзя было назвать счастливым даже после рождения у пары дочери Доминики, которой певица дала свою фамилию.

Со временем стало известно, что Майданич нечестно вел себя с партнерами, занимал у многих деньги, а не отдавал. Извиняться и краснеть приходилось Хлебниковой. Она не стала долго это терпеть и развелась.

Смерть любимого

После расставания с Михаилом Майданичем Марина поняла, что любовь всей ее жизни все же Антон Логинов, который так трепетно к ней всегда относился. И они возобновили отношения и стали жить вместе.

Но в 2018 году Марину настигло страшное горе: она нашла Антона мертвым в своей квартире. Он не смог смириться с последствиями перенесенного ранее инсульта и добровольно ушел из жизни. Потеря была настолько разрушающей для артистки, что она попала в больницу с нервным срывом и даже не пришла на похороны любимого.