Марина Хлебникова: потеря любимого, алкоголизм, страшный пожар и другие трагедии в ее жизни
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Фото: Starface
Марина Хлебникова была мегапопулярной пару десятилетий назад. Тогда ее «Чашка кофею», «Волчья песня» и другие хиты занимали верхние строчки хит-парадов. У нее были все шансы продолжать свое звездное шествие, но в ее жизни одна за другой случались трагедии и неприятности.
Музыкальные премии — мимо ее рук
Первый громкий успех пришел к Хлебниковой в 1991 году после ее участия в песенном конкурсе в Ялте, где она с песней «Рай в шалаше» заняла второе место. Вслед за этим ее популярность стала расти как на дрожжах: она исполнила главную роль в музыкальном художественном фильме «Солнце, воздух и "На-На"», выпустила несколько альбомов с хитами «Косые дожди», «Солнышко мое, вставай!» и другими.
Несколько раз Марину номинировали на самую престижную в то время премию «Овация», но каждый раз заветная статуэтка ускользала из ее рук и доставалась другим артистам.
Разбитые чувства
Во время работы с Бари Алибасовым Марина познакомилась с Антоном Логиновым, он тоже сотрудничал с «На-На». На гастролях они сблизились, начался роман. Позднее Логинов признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда.
Фото: Кадр видео
До сих пор неизвестно, были ли они официально мужем и женой (Марина всегда держала личную жизнь подальше от посторонних глаз), но их отношения продлились 10 лет. Певица после стольких лет, проведенных вместе, решила уйти от избранника, а он не стал удерживать. Позднее оба жалели о разбитой любви...
Муж-аферист
Вскоре Марина Хлебникова вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданич. Но брак нельзя было назвать счастливым даже после рождения у пары дочери Доминики, которой певица дала свою фамилию.
Со временем стало известно, что Майданич нечестно вел себя с партнерами, занимал у многих деньги, а не отдавал. Извиняться и краснеть приходилось Хлебниковой. Она не стала долго это терпеть и развелась.
Смерть любимого
После расставания с Михаилом Майданичем Марина поняла, что любовь всей ее жизни все же Антон Логинов, который так трепетно к ней всегда относился. И они возобновили отношения и стали жить вместе.
Но в 2018 году Марину настигло страшное горе: она нашла Антона мертвым в своей квартире. Он не смог смириться с последствиями перенесенного ранее инсульта и добровольно ушел из жизни. Потеря была настолько разрушающей для артистки, что она попала в больницу с нервным срывом и даже не пришла на похороны любимого.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official
Время тишины
Пытаясь справиться с горем, Марина Хлебникова взяла паузу, долгое время не появляясь на публике. Поклонники стали подозревать неладное. Позже, когда артистка прервала молчание, она заявила, что творчеством заниматься не переставала, но ей нужно было время, чтобы прийти в себя.
Обвинения в алкоголизме
После того, как Марину долгое время не было видно на светских мероприятиях, в Сети появились фото, на которых фанаты ее попросту не узнали. Артистка постарела и выглядела намного старше своих лет. Тогда впервые заговорили о том, что она пристрастилась к бутылке. Так, в эфире одного из ток-шоу певец Шура публично попросил спасти Хлебникову от алкоголизма. Конечно, Марина Хлебникова все эти обвинения жестко опровергала и просила съемочные группы не преследовать ее и не снимать исподтишка.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official
Потерянная красота
Не стихали кривотолки и о том, что Марина не выглядит так привлекательно, как раньше. Понятно, что никто не отменял возрастной фактор, но поклонников смущала ужасающая худоба певицы.
Она объясняла похудение тем, что из-за стресса не могла нормально есть. В последнее время Хлебникова весила чуть больше 40 кг.
Опровергала она и свое якобы увлечение пластическими операциями. Она лишь рассказывала, что делала операцию на лице, но с целью исправить ошибку стоматолога.
Пожар, ожоги, реанимация
И теперь Марину Хлебникову настигла еще одна трагедия. Вечером 18 ноября, по данным следствия, артистка уснула с непотушенной сигаретой (рассматривается и версия замыкания проводки). В ее квартире начался пожар. Певица получила ожоги большей половину тела, пострадало и лицо. Кроме того, она отравилась продуктами горения.
Марину доставили в ожоговую реанимацию института им. Склифосовского, где медики ввели ее в медикаментозную кому и приступили к интенсивной терапии.
Позже анализ крови показал наличие в организме алкоголя. Близкие Хлебниковой, находившиеся с ней дома, не пострадали.
Состояние заслуженной артистки оценивают как стабильно тяжелое, но с возможной положительной динамикой.
Фото и видео: Instagram, Starface