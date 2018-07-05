Мамина гордость: как выглядят подросшие сыновья Орбакайте, Михалковой и других звезд

Кристина Орбакайте
Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита уже известен не менее, чем его знаменитые родители. Никита выступает с собственной музыкальной группой, играет в театре, снимается в кино, принимает участие в различных телешоу и ведет популярный видеоблог. Младший, двадцатилетний Дени, учится в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента.
Анна Михалкова
Анна Михалкова недавно появилась на обложке журнала OK! вместе с подросшими сыновьями — семнадцатилетним Андреем и шестнадцатилетним Сергеем. «Я действительно стараюсь их во всем поддерживать, хотя бывают моменты, когда я категорически не согласна с тем, что они делают, но у нас нет жестких формулировок "нельзя", я стараюсь их избегать. Если мне что-то не нравится, говорю: "Я против, но делай как знаешь"», — рассказала актриса в интервью.
Юлия Барановская
Старшему сыну многодетной мамы и популярной телеведущей Юлии Барановской Артему в этом году исполнится тринадцать лет. Уверены, что что этот мальчик, который растет настоящим красавчиком и уже выходит с мамой на красные дорожки, покорит не одно женское сердце!
Алена Свиридова
Алена Свиридова является мамой двоих сыновей. Старший, 35-летний Сергей, живет в Канаде и работает программистом. Младшему сыну Григорию от экс-возлюбленного певицы, манекенщика Дмитрия Мирошниченко, в январе исполнилось четырнадцать. На днях Свиридова опубликовала в Instagarm фото с Гришей и получила десятки комплиментов — поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.
Наталья Сенчукова
В начале года Наталья Сенчукова опубликовала в Instagarm фото своего 18-летнего сына Виктора, которое произвело в Сети настоящий фурор. Брутальный красавчик в татуировках произвел впечатление на поклонников певицы. «Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!!!», «Я думала это Джонни Депп! Вау!!! Отдых его так украшает!!», «Ого, какой взрослый красавчик! Мамин!», «Красивый!!!,как мама и папа!!!!Молодцы!!!», «Какой взрослый сынок! Очень интересная внешность..», «Красавчик ) достойные родители - достойные дети !!!», «Он в Голивуде не снимается?? Его место там!!», «Ого...это ваш сын?! У такой молодой мамочки уже взрослый красавец! Как с обложки журнала фото», — писали они в комментариях.
Татьяна Буланова
Старшему сыну Татьяны Булановой Александру от первого супруга, звукорежиссера Николая Тагрина весной исполнилось 25 лет. А младшему Никите от футболиста Владислава Радимова — одиннадцать.
Наташа Королева
Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко в феврале исполнилось шестнадцать лет. Мальчик с годами становится все больше похожим на папу, уже перерос свою знаменитую маму, а недавно вышел на сцену вместе с Королевой.
Ольга Орлова
Сын Ольги Орловой Артем в этом году закончил школу с золотой медалью. Успехами сына-отличника певица похвалилась в Instagram: «Мамина гордость!!!!! Я на седьмом небе от счастья!!! Обожаю тебя, сынок!!!».
Валерия
Старший сын Валерии, 23-летний Артемий окончил Вебстерский университет в Женеве, получив степень бакалавра в области IT-технологий и финансов, а также музыкальный колледж в Беркли. Сейчас он работает в звукозаписывающей компании в Монтре, где занимается продюсированием, менеджментом и финансовыми вопросами. Младший, девятнадцатилетний Арсений, занимается музыкой и является победителем различных музыкальных конкурсов.
Екатерина Одинцова
Сын политика Бориса Нецова и бизнес-леди Екатерины Одинцовой, 23-летний выпускник Московского физико-технического института Антон Немцов недавно женился. Избранницей Антона стала студентка Нижегородского архитектурно-строительном университета Анна Игнатьева.
Екатерина Гусева
Сыну Екатерины Гусевой Алексею скоро исполнится двадцать. Пару лет назад актриса снялась с ним для обложки журнала OK! и заявила, что иногда ей кажется, что сын мудрее и умнее ее: «Я его уже слушаюсь, прислушиваюсь к его мнению. Мне кажется, что он однозначно образованнее, умнее и иной раз мудрее меня. Часто обращаюсь к нему за советом, и не только по поводу того, что надеть. Это очень смешно. Мой любимый цвет — серый, спокойный, нейтральной. Влезу в какой-нибудь серый свитерок и так хорошо себя ощущаю. А он мне: "Мам, опять мышь-стайл!" Он это так называет».
Фото: starface, insagram, vk