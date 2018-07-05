Мамина гордость: как выглядят подросшие сыновья Орбакайте, Михалковой и других звезд

Анна Михалкова недавно появилась на обложке журнала OK! вместе с подросшими сыновьями — семнадцатилетним Андреем и шестнадцатилетним Сергеем. «Я действительно стараюсь их во всем поддерживать, хотя бывают моменты, когда я категорически не согласна с тем, что они делают, но у нас нет жестких формулировок "нельзя", я стараюсь их избегать. Если мне что-то не нравится, говорю: "Я против, но делай как знаешь"», — рассказала актриса в интервью.

Юлия Барановская