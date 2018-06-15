23-летний сын Бориса Немцова женился на своей возлюбленной

Избранница 23-летнего Антона Немцова, Анна Игнатьева, родом из Нижнего Новгорода. Молодые люди познакомились в Интернете чуть более полугода назад. Как сообщают СМИ, темноволосая красотка, которая в этом году заканчивает учебу в Нижегородском архитектурно-строительном университете, ради любимого оставила работу в «Газпроме». Некоторые интернет-пользователи предположили, что столь скорая свадьба связана с «интересным положением» невесты, однако молодожены и их родственники предпочитают не комментировать подобные домыслы.

Для самого важного дня в своей жизни Анна выбрала строгое белое шелковое платье от Edem Couture и длинную фату с кружевом. Прическу украсила небольшая диадема. Один из самых ярких образов выбрала сестра жениха — Дина поделилась фотографией в золотом блестящем платье от Анастасии Задориной.