23-летний сын Бориса Немцова женился на своей возлюбленной

О радостном событии в семье Немцовых стало известно благодаря социальным сетям. Мама юноши, журналистка и бизнес-леди Екатерина Одинцова и его 16-летняя сестра Дина одними из первых поделились трогательными фотографиями и видео со свадьбы.
Избранница 23-летнего Антона Немцова, Анна Игнатьева, родом из Нижнего Новгорода. Молодые люди познакомились в Интернете чуть более полугода назад. Как сообщают СМИ, темноволосая красотка, которая в этом году заканчивает учебу в Нижегородском архитектурно-строительном университете, ради любимого оставила работу в «Газпроме». Некоторые интернет-пользователи предположили, что столь скорая свадьба связана с «интересным положением» невесты, однако молодожены и их родственники предпочитают не комментировать подобные домыслы.
Для самого важного дня в своей жизни Анна выбрала строгое белое шелковое платье от Edem Couture и длинную фату с кружевом. Прическу украсила небольшая диадема. Один из самых ярких образов выбрала сестра жениха — Дина поделилась фотографией в золотом блестящем платье от Анастасии Задориной.
Среди гостей были замечены Григорий Явлинский, Божена Рынска, Регина фон Флемминг, Наргиз Закирова. Букет невесты поймала подруга семьи, журналистка Юлия Дойникова.
Напомним, Антон Немцов — сын известного политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году в Москве.