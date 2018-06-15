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23-летний сын Бориса Немцова женился на своей возлюбленной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Одинцовой

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В подмосковной Бархвихе на днях отгремела свадьба Антона Немцова.

О радостном событии в семье Немцовых стало известно благодаря социальным сетям. Мама юноши, журналистка и бизнес-леди Екатерина Одинцова и его 16-летняя сестра Дина одними из первых поделились трогательными фотографиями и видео со свадьбы.

Избранница 23-летнего Антона Немцова, Анна Игнатьева, родом из Нижнего Новгорода. Молодые люди познакомились в Интернете чуть более полугода назад. Как сообщают СМИ, темноволосая красотка, которая в этом году заканчивает учебу в Нижегородском архитектурно-строительном университете, ради любимого оставила работу в «Газпроме». Некоторые интернет-пользователи предположили, что столь скорая свадьба связана с «интересным положением» невесты, однако молодожены и их родственники предпочитают не комментировать подобные домыслы.

Для самого важного дня в своей жизни Анна выбрала строгое белое шелковое платье от Edem Couture и длинную фату с кружевом. Прическу украсила небольшая диадема. Один из самых ярких образов выбрала сестра жениха — Дина поделилась фотографией в золотом блестящем платье от Анастасии Задориной.

Среди гостей были замечены Григорий Явлинский, Божена Рынска, Регина фон Флемминг, Наргиз Закирова. Букет невесты поймала подруга семьи, журналистка Юлия Дойникова.

Напомним, Антон Немцов — сын известного политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году в Москве.

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