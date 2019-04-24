Со скандалами и без: Собчак, Бондарчук и другие звезды, публично рассказавшие о расставании со своими половинами

«У нас никто не уходил ни от кого ради кого-то, это очень важный момент. Просто случился кризис, такое пике, из которого мы не смогли выйти. Не то чтобы кто-то из нас, как это чаще бывает, стал жить с каким-то новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться. У Федора официально, мы знаем, новые отношения. Но это не причина была развода, это тоже важно понимать. Потому что его за это осуждали, его подругу... Это не так, это нечестно будет, если я этого не скажу. Для меня жизнь продолжается, может быть формат отношений поменялся, но моя задача и цель — сохранить это, потому что нас много чего связывает. Вот сколько лет еще будет, столько мы будем близкими друзьями, я очень этого хочу. Жизнь всегда была и есть. Она стала интересной, это новый опыт.

Я сейчас не говорю про мою историю, но мне кажется, что семья рассыпается когда нет взаимодействия, когда люди перестают слышать друг друга. Мы говорим про отношения, где было чувство. Любовь — это то, над чем надо работать каждый день. Это как ухаживать за садом, это как ухаживать за ребенком. Это очень важно — не лениться разговаривать, не бояться в каких-то вещах может быть иногда откровенно признаваться, пытаться не создавать ситуации... Это очень большая работа. Иногда люди сходят с дистанции. Я сейчас говорю не про мои отношения», — рассказала Светлана Бондарчук в интервью для шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» о разводе с режиссером Федором Бондарчуком и его романе с актрисой Паулиной Андреевой.

Анджелина Джоли