Со скандалами и без: Собчак, Бондарчук и другие звезды, публично рассказавшие о расставании со своими половинами

Ксения Собчак
Фото: VOGUE_20_MUDROV
Ксения Собчак и Максим, которые, как принято говорить, казались идеальной парой и растили сына Платона, неавно решили расстаться. Позднее стало известно о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым. По словам самой Собчак, причиной ее развода стали не новые отношения. «Максим очень любит "Битлз", поэтому у нас дома висела (она и висит) картина, а на ней цитата Джона Леннона. По-русски она звучит так: "Любовь — это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело". Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви — пусть иной, пусть любви родственной…», — рассказала Ксения в эфире шоу «Секрет на миллион».
Дарья Мороз
Фото: Starface
Дарья Мороз подтвердила, что развелась с Константином Богомоловым, после слухов о его романе с Ксенией Собчак. Сделала это актриса очень достойно и без лишних эмоциональных подробностей. «Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — рассказала Мороз Telegram-каналу «Антиглянец».
«За последние два с половиной года я приняла участие в трех Костиных спектаклях и снялась в киносериале "Содержанки", который вот-вот выйдет. Тандем творческий — более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это прозвучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше. Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. У нас прекрасные дружеские отношения», — пояснила она.
Светлана Бондарчук
Фото: Eastnews
«У нас никто не уходил ни от кого ради кого-то, это очень важный момент. Просто случился кризис, такое пике, из которого мы не смогли выйти. Не то чтобы кто-то из нас, как это чаще бывает, стал жить с каким-то новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться. У Федора официально, мы знаем, новые отношения. Но это не причина была развода, это тоже важно понимать. Потому что его за это осуждали, его подругу... Это не так, это нечестно будет, если я этого не скажу. Для меня жизнь продолжается, может быть формат отношений поменялся, но моя задача и цель — сохранить это, потому что нас много чего связывает. Вот сколько лет еще будет, столько мы будем близкими друзьями, я очень этого хочу. Жизнь всегда была и есть. Она стала интересной, это новый опыт.
Я сейчас не говорю про мою историю, но мне кажется, что семья рассыпается когда нет взаимодействия, когда люди перестают слышать друг друга. Мы говорим про отношения, где было чувство. Любовь — это то, над чем надо работать каждый день. Это как ухаживать за садом, это как ухаживать за ребенком. Это очень важно — не лениться разговаривать, не бояться в каких-то вещах может быть иногда откровенно признаваться, пытаться не создавать ситуации... Это очень большая работа. Иногда люди сходят с дистанции. Я сейчас говорю не про мои отношения», — рассказала Светлана Бондарчук в интервью для шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» о разводе с режиссером Федором Бондарчуком и его романе с актрисой Паулиной Андреевой.
Анджелина Джоли
Фото: Eastnews
Анджелина Джоли едва не расплакалась, впервые прокомментировав развод с Брэдом Питтом. «Не хочу много говорить об этом, но это был очень тяжелый период. Мы все равно остаемся семьей и всегда будем семьей. Надеюсь, мы сможем пройти через это и стать еще более сплоченной семьей. Как я справляюсь? Я сфокусировалась на детях. Я стараюсь делать все в первую очередь в их интересах», — рассказала актриса и режиссер в интервью BBC.
Кети Топурия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Солистка A'Studio Кети Топурия и рэпер Гуф расстались после нескольких месяцев отношений и долгой дружбы. Пока все обвиняли артиста в изменах, сама певица не стала присоединяться к хору обвинительных голосов. «Не потому, как все показали и рассказали. Я не стала все это комментировать, потому что все-таки личное мне кажется должно быть личным. Почему мы разошлись? Потому что у нас очень разный образ жизни. Как мы ни пытались как-то что-то сделать общий союз, но как-то все равно у нас не получилось. К сожалению, не получилось. Но любила я его очень сильно», — ответила Кети в YouTube-шоу «Маша спросит».
Мария Куликова
Фото: Instagram
Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека»: «У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца. Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми. К расставанию мы шли планомерно – на пепелище цветы не посадишь».
Ферги
Фото: Eastnews
Ферги не хотела сама верить в своей развод, так что предпочитала об этом не говорить. Они с актером Джошем Дюамелем многим казались идеальной парой, но в итоге все закончилось болезненно для певицы, простившей супругу измену. Во время телеинтервью она не смогла сдержать слез и призналась, что инициатором развода стал муж, а она пока не может справиться с болью и надеется на воссоединение: «Это было не мое решение. Я хотела прожить в браке до конца дней. Я люблю Джоша, он отец моего ребенка».
Бьянка
В прошлом году певица Бьянка вышла замуж за давнего друга и коллегу Романа Безрукова. Однако семейная жизнь артистов продлилась всего 5 месяцев. О том, почему так случилось и как сложились ее отношения с бывшим возлюбленным после развода, Бьянка рассказала в интервью порталу Peopletalk: «Думаю, в отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык. С Ромочкой мы в прекрасных отношениях, он мой родной человек, я его очень люблю. Мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся, и нет даже какой-то тени неприязни, обид или недосказанности».
Любовь Толкалина
Фото: Starface
«Сегодня этот классный парень родился и принимает поздравления!!!!! Фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю... и вас приглашаю это сделать. <...> Чувства остывают, отношения никогда», — так недавно актриса Любовь Толкалина поздравила бывшего гражданского мужа Егора Кончаловского с днем рождения.
Кристен Стюарт
Фото: Eastnews
Звезды киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон расстались из-за измены актрисы, потом пытались восстановить отношения, но не получилось. Кристен, по ее словам, тяжело переживала расставание, но ни о чем теперь не жалеет. Справиться с чувствами ей помогла работа: Стюарт снималась в фильме «Равные» с Николасом Холтом, также переживавшем разрыв со своей второй половиной.
«Это было так больно, что практически убивало меня. Не каждый мой друг мог понять, что творилось у меня на душе, а Ник смог. Для нас обоих это было прекрасное время для нового кинопроекта. Все, что мы делали, было для нас с ним словно медитация. Мы использовали в игре наш жизненный опыт, переоценили многое, что произошло с нами в реальной жизни. Все хотят двигаться вперёд, и мы не исключение. Просто иногда надо оглянуться назад и извлечь какой-то урок из того, что было. Этот фильм очень глубокий. Он заставляет почувствовать многое. Он о любви, которая лопнула, как мыльный пузырь, чувства против иллюзорных идеалов, взрыв мыльных пузырей, идеалов, которые надо воплотить в жизнь, приложив усилия. Отношения никогда не бывают легкими, уж я-то знаю. Это не делает вас сильнее, но делает вас человеком», — рассказала актриса пресс-конференции кинофестиваля в Торонто.
Памела Андерсон
Фото: Getty
51-летняя модель и актриса Памела Андерсон рассталась с 33-летним защитником «Марселя» Адилем Рами после того, как он сделал ей предложение. Андерсон не давала интервью и не делала громких заявлений. «Сердце Пэм было разбито из-за того, что он мало видит своих детей, поэтому она решила переехать. Она решила уйти из его жизни, чтобы он поступил правильно и был со своими детьми», — рассказал источник TMZ. Адиль отношение Андерсон оценил и, судя по всему, сумел найти баланс между заботой о детях, карьерой и отношениями с Памелой. Недавно влюбленные снялись вместе для новой обложки испанского журнала Intimately и признались, что по-настоящему любят друг друга.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, Екатерина Ширишкина / Passion.ru
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