«Ответственность обоих людей — суметь сохранять»: Ксения Собчак откровенно рассказала о расставании с Максимом Виторганом

Поклонники Ксении Собчак с нетерпением ждали нового выпуска популярного шоу «Секрет на миллион», героиней которого должна была стать медиадива. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Ксения откровенно призналась, почему рассталась со своим супругом Максимом Виторганом.
По словам журналистки, накопленные обиды и недомолвки привели к краху их союза: «Максим очень любит "Битлз", поэтому у нас дома висела (она и висит) картина, а на ней цитата Джона Леннона. По-русски она звучит так: "Любовь - это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело. Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной…».
При этом Собчак отметила, что ее любовь к Максиму не прошла: «Нет. Любовь не проходит никогда. Такие сильные чувства навсегда. Я считаю, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье... Есть правила для меня. Нельзя рассматривать женихов своих подруг, нельзя это делать в компании с близкими людьми. Но если в принципе где-то есть мужчина с какой-то женщиной, которую ты не знаешь, и ты понимаешь что этот мужчина на самом деле твой, хочешь быть с ним - ты имеешь право бороться за это. Почему ты в этот момент должен думать о какой-то абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже: она не твоя подруга, ты никого не предаешь... Сколько историй, когда люди живут, у них закончилась любовь и они встречают кого-то еще». Отметим, что Ксения не стала рассказывать о своем новом романе с режиссером Константином Богомоловым, который уже несколько месяцев обсуждается светскими сплетниками. Медиадива заявила, что не считает себя влюбчивой: «Я верная и мне сложно влюбиться, встретить близкого человека».
Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Журналистка призналась, что ради двухлетнего сына Платона им удается сохранять дружеские отношения: «Мы с Максимом давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе… Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения…». Ксения также отметила, что мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак: «Это немножко длинно, и он нас проклянет, когда будет подписывать тетради. Но для меня это было важно, чтобы сохранилась фамилия».
Рождение сына изменило отношение Ксении к детям. Сейчас она говорит о том, что с удовольствием стала бы мамой еще раз, а плачущие дети не вызывают в ней раздражения, как раньше: «Сейчас, когда кричит ребенок в самолете, то первая мысль: «А что у него, может животик болит? Наверное, колики, фенхель надо дать…»».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram