«Ответственность обоих людей — суметь сохранять»: Ксения Собчак откровенно рассказала о расставании с Максимом Виторганом

Поклонники Ксении Собчак с нетерпением ждали нового выпуска популярного шоу «Секрет на миллион», героиней которого должна была стать медиадива. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Ксения откровенно призналась, почему рассталась со своим супругом Максимом Виторганом.

По словам журналистки, накопленные обиды и недомолвки привели к краху их союза: «Максим очень любит "Битлз", поэтому у нас дома висела (она и висит) картина, а на ней цитата Джона Леннона. По-русски она звучит так: "Любовь - это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело. Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной…».