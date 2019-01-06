logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ответственность обоих людей — суметь сохранять»: Ксения Собчак откровенно рассказала о расставании с Максимом Виторганом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ксения Собчак и Максим Виторган

Фото: Instagram Максима Виторгана
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Медиадива стала гостьей нового выпуска «Секрета на миллион».

Поклонники Ксении Собчак с нетерпением ждали нового выпуска популярного шоу «Секрет на миллион», героиней которого должна была стать медиадива. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Ксения откровенно призналась, почему рассталась со своим супругом Максимом Виторганом.

По словам журналистки, накопленные обиды и недомолвки привели к краху их союза: «Максим очень любит "Битлз", поэтому у нас дома висела (она и висит) картина, а на ней цитата Джона Леннона. По-русски она звучит так: "Любовь - это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело. Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной…».

При этом Собчак отметила, что ее любовь к Максиму не прошла: «Нет. Любовь не проходит никогда. Такие сильные чувства навсегда. Я считаю, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье... Есть правила для меня. Нельзя рассматривать женихов своих подруг, нельзя это делать в компании с близкими людьми. Но если в принципе где-то есть мужчина с какой-то женщиной, которую ты не знаешь, и ты понимаешь что этот мужчина на самом деле твой, хочешь быть с ним - ты имеешь право бороться за это. Почему ты в этот момент должен думать о какой-то абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже: она не твоя подруга, ты никого не предаешь... Сколько историй, когда люди живут, у них закончилась любовь и они встречают кого-то еще». Отметим, что Ксения не стала рассказывать о своем новом романе с режиссером Константином Богомоловым, который уже несколько месяцев обсуждается светскими сплетниками. Медиадива заявила, что не считает себя влюбчивой: «Я верная и мне сложно влюбиться, встретить близкого человека».

Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Журналистка призналась, что ради двухлетнего сына Платона им удается сохранять дружеские отношения: «Мы с Максимом давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе… Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения…». Ксения также отметила, что мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак: «Это немножко длинно, и он нас проклянет, когда будет подписывать тетради. Но для меня это было важно, чтобы сохранилась фамилия».

Рождение сына изменило отношение Ксении к детям. Сейчас она говорит о том, что с удовольствием стала бы мамой еще раз, а плачущие дети не вызывают в ней раздражения, как раньше: «Сейчас, когда кричит ребенок в самолете, то первая мысль: «А что у него, может животик болит? Наверное, колики, фенхель надо дать…»».

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве