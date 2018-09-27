Фотография беременной Нюши украсила обложку глянцевого журнала

Совсем скоро популярная певица Нюша впервые станет мамой. Недавно она поучаствовала в фотосессии для обложки глянцевого журнала. Снимки получились очень нежными.
«Ответ на вопрос, который вы постоянно мне задаете. Это состояние необыкновенное, магическое», — написала она под снимком.
«Какая милая», «Беременяш», «Космос....вселенная в животике», «Просто божественна», «Тебя беременность очень красит», «Тебе очень к лицу беременность», «Красивая обложка», «Уже скоро родит...живот опустился», «Легких родов!!!!!», «Нюша, я так счастлива за Вас, надеюсь, что этот ребенок начало Вашей большой семьи», — пишут поклонники.
На страницах журнала Нюша рассказала, что ее беременность проходит хорошо, муж помогает ей с повседневными хлопотами. Певица призналась, что созрела для материнства только после того, как встретила именно этого мужчину.
Фото: instagram