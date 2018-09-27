Фотография беременной Нюши украсила обложку глянцевого журнала

Совсем скоро популярная певица Нюша впервые станет мамой. Недавно она поучаствовала в фотосессии для обложки глянцевого журнала. Снимки получились очень нежными.

«Ответ на вопрос, который вы постоянно мне задаете. Это состояние необыкновенное, магическое», — написала она под снимком.