Кунис, Боярская, Снигирь и другие звезды с выразительными глазами: фото
Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor
Обладательница магнетичного взгляда и одна из самых красивых актрис Голливуда Мила Кунис много лет была практически слепа на один глаз — у нее был хронический ирит (воспаление радужной оболочки глаза). В интервью американскому Cosmopolitan звезда призналась, что сделала операцию, во время которой ей вставили искуственный хрусталик. Теперь Мила прекрасно видит, а разный цвет своих больших красивых глаз предпочитает скрывать с помощью линз.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская — еще одна обладательница обворожиельного взгляда. Знаменитость предпочитает делать и без того крупные глаза визуально больше с помощью эффектного макияжа.
Фото: Instagram Юлии Снигирь
Юлия Снигирь за последние несколько лет заметно похудела и стала настоящей роковой красоткой с хрупкой фиурой, осиной талией и большими бездонными глазами, которые теперь выглядят особенно выразительными.
Фото: Globallookpress / Imagespace
«Мисс мира — 1994» Айшвария Рай тоже может похвастаться большими красивыми глазами, которые уже стали ее визитной карточкой.
Фото: Instagram Аглаи Тарасовой
Осторожно, в бездонных глазах звезды сериала «Интерны» Аглаи Тарасовой можно утонуть. В том числе благодаря выразительному взгляду актрису очень любят снимать фотографы и режиссеры.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Хрупкая красотка Ольга Зуева выглядит особенно трогательно и романтично из-за своих больших, немного грустных глаз, на которые она любит делать акцент, когда делает макияж для выходов в свет.
Больше знаменитостей с большими глазами — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress, eastnews, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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