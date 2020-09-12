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Кунис, Боярская, Снигирь и другие звезды с выразительными глазами: фото

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Мила Кунис

Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor

Многие женщины наряжаются, делают макияж, совершенствуют фигуру в спортзале и даже обращаются к пластическим хирургам, чтобы нравиться представителям противоположного пола. И часто забывают о том, что мужчин привлекает улыбка и... женские глаза. Горящие, соблазнительные, загадочные или, наоборот, искренние и веселые. Уверяем, если у вас потухший взгляд, никакие платья, косметика и соблазнительные формы вас не спасут. Мы выбрали звезд с самыми красивыми глазами — и при выборе руководствовались не только цветом, формой или необычным разрезом, но и тем, насколько притягателен их взгляд. И тем, насколько большие у них глаза.

Обладательница магнетичного взгляда и одна из самых красивых актрис Голливуда Мила Кунис много лет была практически слепа на один глаз — у нее был хронический ирит (воспаление радужной оболочки глаза). В интервью американскому Cosmopolitan звезда призналась, что сделала операцию, во время которой ей вставили искуственный хрусталик. Теперь Мила прекрасно видит, а разный цвет своих больших красивых глаз предпочитает скрывать с помощью линз.

Елизавета Боярская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская — еще одна обладательница обворожиельного взгляда. Знаменитость предпочитает делать и без того крупные глаза визуально больше с помощью эффектного макияжа.

Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

Юлия Снигирь за последние несколько лет заметно похудела и стала настоящей роковой красоткой с хрупкой фиурой, осиной талией и большими бездонными глазами, которые теперь выглядят особенно выразительными.

Айшвария Рай

Фото: Globallookpress / Imagespace

«Мисс мира — 1994» Айшвария Рай тоже может похвастаться большими красивыми глазами, которые уже стали ее визитной карточкой.

Аглая Тарасова

Фото: Instagram Аглаи Тарасовой

Осторожно, в бездонных глазах звезды сериала «Интерны» Аглаи Тарасовой можно утонуть. В том числе благодаря выразительному взгляду актрису очень любят снимать фотографы и режиссеры.

Ольга Зуева

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Хрупкая красотка Ольга Зуева выглядит особенно трогательно и романтично из-за своих больших, немного грустных глаз, на которые она любит делать акцент, когда делает макияж для выходов в свет.

Больше знаменитостей с большими глазами — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress, eastnews, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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