Кунис, Боярская, Снигирь и другие звезды с выразительными глазами: фото

Хрупкая красотка Ольга Зуева выглядит особенно трогательно и романтично из-за своих больших, немного грустных глаз, на которые она любит делать акцент, когда делает макияж для выходов в свет.

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