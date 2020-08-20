Звездный визажист рассказал, как сделать идеальный макияж глаз в зависимости от их формы
Как рассказал австралийский визажист Альфи Садсад британскому онлайн-порталу Daily Mail, при подборе и нанесении косметических средств всегда стоит учитывать разрез глаз. Например, тем, у кого есть проблема нависающего верхнего века, следует обязательно пользоваться праймером, чтобы продукты не скатывались и не отпечатывались на складке. Затем нанесите базовый матовый оттенок теней, а от линии ресниц до подвижного века добавьте более яркий. Ресницы завейте от основания так, чтобы изгиб получился ближе к 90 градусам и накрасьте их удлиняющей тушью. При этом важно нанести продукт как можно ближе к основанию роста волосков. Яркий пример из голливудских звезд с нависшим веком – Блейк Лайвли, берите ее за образец для подражания.
Если у вас миндалевидные глаза, как у Милы Кунис, вам подойдет любая техника нанесения макияжа, однако наиболее выигрышно смотрятся варианты с затемненным уголком. Единственное правило, которого стоит придерживаться, – не злоупотреблять темной подводкой, чтобы не уменьшить зрительно глаза. А если хочется нарисовать стрелки, отдайте предпочтение тонким и изящным. Тушь эксперт рекомендует наносить, равномерно прокрашивая все реснички от внутреннего уголка к внешнему – это еще сильнее распахнет взгляд. Чтобы создать иллюзию более широко посаженных глаз, если они у вас расположены довольно близко друг к другу, можно использовать темные оттенки теней, в том числе черные или коричневые, на внешних уголках глаз. «Сделайте плавную растушевку от темного к светлому и подсветите внутренний угол хайлайтером. Нанесите черную или коричневую подводку по линии роста ресниц – это их обрамит и поможет «отдалить» друг от друга», – пояснил Альфи. Ресницы лучше завить и тушь наносить преимущественно на ресницы, растущие во внешних уголках. Ролевая модель для тех, у кого близко посажены глаза – Майли Сайрус.
По словам визажиста, тем, у кого глаза глубоко посажены, как у Киры Найтли, чтобы не «утопить» их еще сильнее, следует избегать темных цветов теней на складке века. На внутренней части века не надо широко наносить подводку, линия там должна быть практически незаметной и плавно утолщаться к внешнему краю глаза. Идеальные оттенки для такой формы – светлые и сияющие. Завиток ресниц надо делать мягким и равномерно прокрасьте ресницы. При выпуклых глазах, как у Аманды Сейфрид, главное правило – избегать мерцающих теней, так как это лишь подчеркнет «проблему». На все веко для начала лучше нанести базовыми матовыми, ими же подчеркнуть линию нижних ресниц, а внешние уголки затемните, используя средства той же текстуры. Сияющий акцент рекомендуется добавить только на внутренний уголок. Ресницы прокрасьте, делая акцент на их основании.
Обладательницам приподнятых уголков глаз, как у Тэйлор Свифт, важно сделать макияж таким образом, чтобы они не казались меньше, потому важно быть осторожным с подводкой. На все веко стоит наносить нюдовые тени, ближе к линии верхних и нижних ресниц – средний оттенок, чтобы получилась V-образная форма. Это опустит внешний угол глаза и сбалансирует взгляд. В данном случае важно сделать хорошую растушевку. При прокрашивании ресниц тушью второй и третий слой накладывайте от внутреннего края до центра ресниц. Если же у вас опущенные уголки глаз, как у Энн Хэтэуэй, также стоит не злоупотреблять подводкой. Чтобы создать более глубокий взгляд, делайте плавную растушевку теней, особое внимание уделяйте внешнему уголку и складке века. При нанесении подводки линию на внешнем крае делайте довольно широкой, это приподнимет его. Ресницы равномерно закрутите сначала полностью, потом отдельно внешний уголок глаза, чтобы усилить эффект. Прокрасьте ресницы, сделав акцент на внутренней части. Наконец, обладательницам широко расставленных глаз, как у Кендалл Дженнр, нужно обязательно подводить верхнее и нижнее веко хотя бы базовыми оттенками теней и делать растушевку, соединяя ее у внешнего края. Ресницы также надо прокрашивать, концентрируясь на внутреннем уголке, чтобы визуально «приблизить» глаза друг к другу.
Фото: Globallookpress.com
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