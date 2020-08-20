Звездный визажист рассказал, как сделать идеальный макияж глаз в зависимости от их формы

По словам визажиста, тем, у кого глаза глубоко посажены, как у Киры Найтли, чтобы не «утопить» их еще сильнее, следует избегать темных цветов теней на складке века. На внутренней части века не надо широко наносить подводку, линия там должна быть практически незаметной и плавно утолщаться к внешнему краю глаза. Идеальные оттенки для такой формы – светлые и сияющие. Завиток ресниц надо делать мягким и равномерно прокрасьте ресницы. При выпуклых глазах, как у Аманды Сейфрид, главное правило – избегать мерцающих теней, так как это лишь подчеркнет «проблему». На все веко для начала лучше нанести базовыми матовыми, ими же подчеркнуть линию нижних ресниц, а внешние уголки затемните, используя средства той же текстуры. Сияющий акцент рекомендуется добавить только на внутренний уголок. Ресницы прокрасьте, делая акцент на их основании.

Обладательницам приподнятых уголков глаз, как у Тэйлор Свифт, важно сделать макияж таким образом, чтобы они не казались меньше, потому важно быть осторожным с подводкой. На все веко стоит наносить нюдовые тени, ближе к линии верхних и нижних ресниц – средний оттенок, чтобы получилась V-образная форма. Это опустит внешний угол глаза и сбалансирует взгляд. В данном случае важно сделать хорошую растушевку. При прокрашивании ресниц тушью второй и третий слой накладывайте от внутреннего края до центра ресниц. Если же у вас опущенные уголки глаз, как у Энн Хэтэуэй, также стоит не злоупотреблять подводкой. Чтобы создать более глубокий взгляд, делайте плавную растушевку теней, особое внимание уделяйте внешнему уголку и складке века. При нанесении подводки линию на внешнем крае делайте довольно широкой, это приподнимет его. Ресницы равномерно закрутите сначала полностью, потом отдельно внешний уголок глаза, чтобы усилить эффект. Прокрасьте ресницы, сделав акцент на внутренней части. Наконец, обладательницам широко расставленных глаз, как у Кендалл Дженнр, нужно обязательно подводить верхнее и нижнее веко хотя бы базовыми оттенками теней и делать растушевку, соединяя ее у внешнего края. Ресницы также надо прокрашивать, концентрируясь на внутреннем уголке, чтобы визуально «приблизить» глаза друг к другу.

Фото: Globallookpress.com

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