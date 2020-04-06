Кудрявцева, Началова и другие звезды, сделавшие опасную для здоровья пластику груди
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Фото: Instagram
Лера Кудрявцева
Фото: Starface
Телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников кадрами из больницы. Она призналась, что ей делали долгую и срочную операцию по удалению грудных имплантов. Лера откровенно рассказала, что 15 лет назад увеличила грудь. Но все это время ее организм боролся с инородным телом. Хирургическое вмешательство пришлось провести после того, как один из имплантов лопнул. «Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты. Менять придётся в любом случае. Узи не информативно 💯, только МРТ с контрастом.
У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости ;((( НО это моя история, у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь! Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! Но сейчас, думаю, настало время говорить и говорить громко!!!!!» — честно написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.
Юлия Началова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Неудачная пластика испортила Юлии Началовой здоровье: импланты не прижились, а затем началось заражение крови. Певица едва не умерла, а затем ей приходилось соблюдать строгую диету. Дело в том, что опасные изменения в организме привели к нарушению функции почек и возникновению подагры. Периодически у Началовой случались обострения: суставы на руках и ногах увеличивались в несколько раз. Неудивительно, что после всего случившегося Юля заявила, что больше никогда не ляжет под нож пластического хирурга. В марте прошлого года певица была госпитализирована с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги, которая у нее развилась после незначительной травмы, после чего скончалась в клинике.
Айза Анохина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохин увеличила свою грудь с первого размера до третьего, о чем потом пожалела. «В 2010 году я сделала себе грудь. У меня до этого была маленькая, но идеальная грудь. Восемь месяцев я проходила с этой огромной грудью, она была горячая, мне было больно, плохо... У меня голова ее не воспринимала. У меня расходились швы, начиналось воспаление, температура. Поэтому я против этого, потому что непонятно, как организм воспримет все это инородное», — рассказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!». По словам Айзы, ей «перешивали» грудь несколько раз, после чего она вернулась к своим природным формам.
Шэрон Осборн
Фото: Global Look Press / Imagespace
Какие только манипуляции не производила с собственной внешностью эпатажная супруга рокера Оззи Осборна. Чего стоят ее многочисленные подтяжки лица и увлечение контурной пластикой. Грудь также подвергалась неоднократной переделке. Но внушительный бюст шестого размера в конце концов стал причиной мучительных болей в спине, и Шэрон приняла решение уменьшить его до четвертого.
Хайди Монтаг
Фото: Global Look Press / face to face
Известная американская телеведущая Хайди Монтаг увеличила грудь до шестого размера, посчитав, что именно с таким внушительным бюстом будет по-настоящему привлекательной. Позднее она поняла, что носить такую красоту физически очень тяжело. Боли в спине заставили Хайди вернуться к третьему размеру груди, а былые формы она назвала шарами для боулинга.
Эль Рафаи
Фото: Instagram
Бывшая модель Playboy Эль Рафаи в начале года рассказала, как «токсичные» грудные имплантаты едва медленно не убили ее. Девушка призналась британскому онлайн-порталу Mirror, что, несмотря на удачную карьеру, была недовольна своей грудью, потому в 25 лет решилась на увеличивающую маммопластику. Однако импланты не принесли ей ожидаемого удовлетворения, а сделали глубоко несчастной. «Я думала, что умираю, что что-то идет ужасно неправильно, но никто не хотел меня слушать, – заявила Мален, у которой после операции начались серьезные проблемы со здоровьем. – Я не могла встать утром с постели, не могла работать, я просто спала целый день».
В течение пяти последующих лет состояние Эль медленно, но верно ухудшалось. Появились боли во всем теле, перепады настроения, постоянная усталость и апатия, развилась фоточувствительность, спутанность сознания и ряд аллергий, от которых она никогда прежде не страдала. Но врачи лишь разводили руками и говорили, что у нее все в порядке. В итоге Мален поняла, что у нее болезнь грудных имплантов, от которой страдает множество женщин, увеличивших грудь, но которую так и не признают в медицинском сообществе. И тогда она решилась на операцию по возвращению ее бюсту природного размера, после чего наконец почувствовала себя лучше,
Фото: dpa, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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