Кудрявцева, Началова и другие звезды, сделавшие опасную для здоровья пластику груди

Телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников кадрами из больницы. Она призналась, что ей делали долгую и срочную операцию по удалению грудных имплантов. Лера откровенно рассказала, что 15 лет назад увеличила грудь. Но все это время ее организм боролся с инородным телом. Хирургическое вмешательство пришлось провести после того, как один из имплантов лопнул. «Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты. Менять придётся в любом случае. Узи не информативно 💯, только МРТ с контрастом.

У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости ;((( НО это моя история, у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь! Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! Но сейчас, думаю, настало время говорить и говорить громко!!!!!» — честно написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Юлия Началова