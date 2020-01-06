Бывшая модель Playboy рассказала, как «токсичные» грудные имплантаты едва медленно не убили ее

В течение пяти последующих лет состояние женщины медленно, но верно ухудшалось. Появились боли во всем теле, перепады настроения, постоянная усталость и апатия, развилась фоточувствительность, спутанность сознания и ряд аллергий, от которых она никогда прежде не страдала. Но врачи лишь разводили руками и говорили, что у нее все в порядке. В итоге Мален поняла, что у нее болезнь грудных имплантов, от которой страдает множество женщин, увеличивших грудь, но которую так и не признают в медицинском сообществе. И тогда она решилась на операцию по возращению ее бюсту природного размера.

В результате сейчас бывшая модель чувствует себя превосходно и заявляет: «Мне все равно, какого размера теперь моя грудь, потому что я счастлива чувствовать себя здоровой. Я думаю, что в конечном итоге это именно то, чего хотят все женщины». Также Мален призывает всех, кто раздумывает над увеличением бюста, оценить все риски, прежде чем решиться на операцию и помнить, что даже очень хороший хирург и дорогая клиника – не гарантия того, что у вас не разовьется болезнь грудного импланта.

Фото: Instagram

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