Перламутровые тени, яркие стрелки и румяна: Агилера, Распутина, Бузова и другие звезды, которые любят яркий макияж

Кристина Агилера всегда являлась поклонницей эффектного мейкапа, а недавно и вовсе удивила поклонников своим очень ярким выходом в свет. Певица появилась на одной из модных вечеринок в Лондоне в блестящем красном плаще и с макияжем в стиле цирковой артистки. Осбенно нас впечатлили тени, которых визажист не пожалел.
Фото: DPA
Кэти Перри предпочитает более хулиганские бьюти-эксперименты. Певица любит рисовать себе огромные глаза, кукольно румянить щеки, выбирать самые разные оттенки теней. В итоге выглядит она, как правило, смело и необычно.
Фото: Global Look Press / face to face
Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками. А еще полюбила эксперименты с макияжем. Теперь Кристен обожает густую подводку для глаз и яркие тени самых разных оттенков, которые может щедро нанести едва ли не на половину лица.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Пока знаменитости, которых мы вспомнили выше, экспериментируют с мейкапом и вдохновляют поклонников своей смелостью, звезда российской эстрады Маша Распутина вот уже более четверти века остается верной себе и всегда красится очень ярко, не делая акцент либо на губы, либо на глаза — у Распутиной ярко все!
Фото: Instagram
Леди Гага тоже всегда «в образе», так что без очень яркого макияжа ее можно увидеть редко. Кстати, без декоративной косметики певица и актриса выглядит совсем по-другому, а порой и вовсе неузнаваемо.
Фото: Global Look Press / face to face
Ольга Бузова стала краситься еще ярче, чем раньше, когда стала певицей. Теперь знаменитая ведущая реалити мечтает быть главной дивой российского шоу-бизнеса и... не жалеет декоративной косметики на своем пути к Олимпу.
Фото: Instagram
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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