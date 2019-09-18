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Перламутровые тени, яркие стрелки и румяна: Агилера, Распутина, Бузова и другие звезды, которые любят яркий макияж

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Агиллера

Фото: Global Look Press / Paul Fenton

Одни знаменитости предпочитают естественный макияж — более нежные или даже нюдовые оттенки декоративной косметики. А другие выходят в свет в таком «боевом раскрасе», что сразу же оказываются в центре внимания. Предлагаем посмотреть на известных девушек, которые любят яркий макияж.

Кристина Агилера всегда являлась поклонницей эффектного мейкапа, а недавно и вовсе удивила поклонников своим очень ярким выходом в свет. Певица появилась на одной из модных вечеринок в Лондоне в блестящем красном плаще и с макияжем в стиле цирковой артистки. Осбенно нас впечатлили тени, которых визажист не пожалел.

Фото: DPA

Кэти Перри предпочитает более хулиганские бьюти-эксперименты. Певица любит рисовать себе огромные глаза, кукольно румянить щеки, выбирать самые разные оттенки теней. В итоге выглядит она, как правило, смело и необычно.

Фото: Global Look Press / face to face

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками. А еще полюбила эксперименты с макияжем. Теперь Кристен обожает густую подводку для глаз и яркие тени самых разных оттенков, которые может щедро нанести едва ли не на половину лица.

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress

Пока знаменитости, которых мы вспомнили выше, экспериментируют с мейкапом и вдохновляют поклонников своей смелостью, звезда российской эстрады Маша Распутина вот уже более четверти века остается верной себе и всегда красится очень ярко, не делая акцент либо на губы, либо на глаза — у Распутиной ярко все!

Фото: Instagram

Леди Гага тоже всегда «в образе», так что без очень яркого макияжа ее можно увидеть редко. Кстати, без декоративной косметики певица и актриса выглядит совсем по-другому, а порой и вовсе неузнаваемо.

Фото: Global Look Press / face to face

Ольга Бузова стала краситься еще ярче, чем раньше, когда стала певицей. Теперь знаменитая ведущая реалити мечтает быть главной дивой российского шоу-бизнеса и... не жалеет декоративной косметики на своем пути к Олимпу.

Фото: Instagram

Больше знаменитых девушек, которые любят очень яркий макияж — в нашей фотогалерее. К слову, о полезных приемах лифтинг-макияжа вы можете почитать здесь, а посмотреть на «честные» фото звезд без макияжа здесь.

Текст: Роман Страстный

Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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