Перламутровые тени, яркие стрелки и румяна: Агилера, Распутина, Бузова и другие звезды, которые любят яркий макияж

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками. А еще полюбила эксперименты с макияжем. Теперь Кристен обожает густую подводку для глаз и яркие тени самых разных оттенков, которые может щедро нанести едва ли не на половину лица.