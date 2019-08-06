16 приемов лифтинг-макияжа, благодаря которым вы будете выглядеть моложе

Если вы думаете, что лифтинг-макияж – это история для тех, кому исключительно больше 50 лет, вы ошибаетесь. Если вам «немного за 30», вы уже можете начинать практиковаться в его выполнении, ведь именно в этом возрасте начинают проявляться первые признаки увядания кожи, проступают мелкие и пока слабо заметные морщинки. При помощи антивозрастного макияжа можно визуально скрыть эти изменения и вернуть коже здоровое сияние.
Правило 1. Не забывайте о подготовке кожи
Пренебрегать уходом нельзя в любом возрасте, но грамотное увлажнение и питание кожи с возрастными изменениями – это фундамент лифтинг-макияжа. Чем тщательнее вы подготовите кожу на этапе ухода, тем лучше будет итоговый результат.
Правило 2. Выбирайте увлажняющие текстуры
Предпочтите увлажняющий крем стойким матовым фиксирующимся текстурам. Можно добавлять в тональный крем специальное масло, для того чтобы нейтрализовать природную сухость зрелой кожи. Корректор также выбираете увлажняющий. Золотое правило: чем тоньше нанесен тон, тем идеальнее будет выглядеть макияж.
Правило 3. Наносите косметику тонким слоем
С возрастом кожа приобретает дополнительный рельеф, именно поэтому старайтесь использовать минимальный слой косметики, дабы избежать ее забивания в поры и морщинки.
Фото: vostock-photo
Правило 4. Минимум сияющих текстур
Рекомендуется избегать сияющих текстур в лифтинг-макияже, особенно в тех местах где есть излишний рельеф. Однако ничто не мешает подмешивать в небольших дозах в тон жидкие хайлайтеры с умеренным светоотражением и вуально наносить хайлайтер на выступающие части лица (скулы, например) в тех местах, где нет рельефа.
Правило 5. Никаких крупных блесток
Избегайте крупного шиммера, металлического блеска, глиттеров – чем тоньше помол используемых средств, тем лучше.
Правило 6. Уделите особое внимание работе с бровями
Следует помнить, что тонкие брови выглядит неестественно и даже старомодно, они делают лицо излишне кукольным. Ухоженные, в меру широкие брови не слишком яркие, с естественным плавным изгибом – идеальный вариант, который и актуален, и сделает лицо более ухоженным и моложе. Кстати, не забывайте о том, что брови, как и волосы, седеют, потому не забывайте их своевременно подкрашивать.
Правило 7. Отдайте предпочтение теплым оттенкам
Теплые оттенки румян, помад и теней смотрятся более натурально и свежо. Даже если вам идут холодные варианты, выбираете не чисто розовый цвет румян, а розово-коралловый или розово-персиковый. Также не используйте чистые открытые цвета: розовый, оранжевый; выбирайте сложные смешанные сочетания – это всегда выглядит интереснее и свежее.
Правило 8. Подкручивайте ресницы
С возрастом ресницы теряют былую густоту и изгиб. Если вы умеете пользоваться керлером – отлично! Если же нет, можно выбрать тушь с подкручивающим эффектом, но не объемную.
Правило 9. Тщательно прорабатывайте контур губ
В макияже губ обязательно прорабатывайте контур стойкими карандашами, мягко их растушевывая, чтобы губы не смотрелись напряженными. Используйте увлажняющую помаду – это важно, потому что матовые и стойкие текстуры сушат губы и тем самым подчеркивают несовершенства и морщинки. Кстати, помада по тону должна соответствовать карандашу: темный контур в сочетании со светлой помадой – это пережиток 90-х, забудьте о нем раз и навсегда.
Правило 10. Будьте осторожны, расставляя световые акценты
Допустимо чуть-чуть подсветить уголки губ легкими бликами – это придаст свежести. А вот светлые блики под бровь наносить не стоит! Это уже давно не актуально, не молодит, и мало на ком работает так, как задумывалось.
Правило 11. Сделайте увлажняющую маску перед макияжем
Возрастная кожа лица часто сухая и тонкая, потому перед тем, как нанести макияж, сделайте увлажняющую маску, нанесите питательный крем и, по желанию, базу со светоотражающими частицами. Это придаст лицу свежий и отдохнувший вид.
Правило 12. Используйте лифтинговую сыворотку
Сыворотка с атниоксидантами, коллагеном и коэнзимами в составе сделает кожу более плотной и упругой. Обязательно используйте ее перед нанесением макияжа.
Фото: vostock-photo
Правило 13. Точечно обрабатывайте проблемные зоны
Не стоит перегружать кожу лишней косметикой. Проблемные зоны можно перекрывать локально. Лучше использовать больше кремовых текстур. Обладательницы жирной кожи могут нанести минеральную пудру на зоны, где виден излишний блеск.
Правило 14. Прорабатывайте межресничное пространство
Акцент, сделанный на межресничном пространстве, придаст взгляду выразительности и яркости. По желанию, чтобы сделать ресницы гуще, можно добавить накладные пучки. Tолько не стоит клеить их непосредственно во внешний уголок глаза – отступитe немного, это сделает глаза визуально больше.
Правило 15. Грамотно подбирайте оттенок тонального средства
Неправильно выбранный тон способен прибавить добрый десяток лет, а то и два. Потому тщательно подойдите к его покупке. Также помните о том, что темные оттенки значительно прибавляют возраст, подчеркивают морщины и подчеркивают неровности рельефа. Фиксирующая пудра должна совпадать по оттенку с тоном либо быть прозрачной.
Правило 16. Откажитесь от подводки нижнего века
Сделайте акцент только на верхнем – при помощи стрелки или грамотной растушевки теней. Это позволит сделать взгляд менее тяжелым и визуально приподнимет веко.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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