16 приемов лифтинг-макияжа, благодаря которым вы будете выглядеть моложе

Правило 1. Не забывайте о подготовке кожи

Пренебрегать уходом нельзя в любом возрасте, но грамотное увлажнение и питание кожи с возрастными изменениями – это фундамент лифтинг-макияжа. Чем тщательнее вы подготовите кожу на этапе ухода, тем лучше будет итоговый результат.

Правило 2. Выбирайте увлажняющие текстуры

Предпочтите увлажняющий крем стойким матовым фиксирующимся текстурам. Можно добавлять в тональный крем специальное масло, для того чтобы нейтрализовать природную сухость зрелой кожи. Корректор также выбираете увлажняющий. Золотое правило: чем тоньше нанесен тон, тем идеальнее будет выглядеть макияж.

Правило 3. Наносите косметику тонким слоем

С возрастом кожа приобретает дополнительный рельеф, именно поэтому старайтесь использовать минимальный слой косметики, дабы избежать ее забивания в поры и морщинки.