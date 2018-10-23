Климова, Лядова, Паради и еще 6 звезд, которые быстро нашли замену неверным избранникам

Екатерина Климова
Игорь Петренко и Екатерина Климова казались идеальной парой, растили двоих сыновей Матвея и Корнея, вместе появлялись на светских мероприятиях, а потом, неожиданно для многих поклонников, развелись после десяти лет брака. Оказалось, что в отношениях актеров давно начались проблемы и большую часть времени в последние годы семейной жизни они проводили порознь. Кроме того, как выяснилось, Петренко не хранил верность супруге. «Будущее виделось смутно, даже сбережений на аренду дома для моей многочисленной семьи было впритык. Но если бы я не ушла тогда, в обычный ноябрьский день, дальше была бы только какая-то сплошная трагедия. Со мной точно могла случиться беда! Я бы заболела. А может, и умерла бы... <...> Нельзя все время существовать на надрыве. Это выматывает, забирает силы. Когда ты доходишь до того, что «гадаешь» по лицам и проверяешь чужой телефон, ты уже и так знаешь обо всем, что можешь там найти... », — рассказала Климова в интервью журналу «Караван историй».
Спустя несколько месяцев после официального развода у Екатерины начался роман с партнером по съемочной площадке Герой Месхи, который настойчиво добивался ее, окружил заботой и помог забыть тяжелое расставание с Петренко. В 2014 году Месхи и Климова поженились, а через несколько месяцев у них родилась дочь Белла.
Гвен Стефани
Гвен Стефани никогда не давала грустных интервью, всегда выглядела счастливой мамой и любимой женой. Новость о романе мужа, музыканта Гэвина Россдейла, с няней их детей, стала для певицы громом среди ясного неба. Стефани подала на развод и позже призналась, что несколько месяцев пребывала в глубокой депрессии. В голову к ней приходили самые страшные мысли, но она решила жить ради своих сыновей. Справиться с болью экс-вокалистке No Doubt помогли работа и новый роман.
Еще до официального развода с Россдейлом Гвен начала встречаться с кантри-певцом Блейком Шелтоном, которого называет подарком судьбы. Они были наставниками в американском шоу «Голос», и рабочие отношения в итоге перетекли в романтические. К слову, в прошлом году Шелтон стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
Елена Лядова
В 2012 году Елена Лядова получила престижную кинопремии «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Успех омрачило расставание с актером Александром Яценко, с которым Лядова прожила в гражданском браке семь лет. Яценко закрутил роман с гримершей, а когда обо всем стало известно, актеры расстались. Спустя пару лет очередной успех Елены Лядовой уже ничто не омрачало: на этот раз она получила награды за роль в фильме «Левиафан», на съемках которого познакомилась со своим нынешним супругов Владимиром Вдовиченковым.
Ванесса Паради
Ванесса Паради стала звездой таблидов четыре года назад, когда весь мир обсуждал, как подло ее бросил Джонни Депп после пятнадцати лет гражданского брака. Ванесса посвятила ему всю себя, помогла справиться (как выяснилось, на время) с пагубными зависимости и родила ему двоих детей, а он в итоге предпочел ей молодую голливудскую звезду, яркую блондинку Эмбер Херд. Да еще и сделал новой избраннице предложение руки и сердца вскоре после начала страстного романа. Паради после случившегося ни в одном из интервью не сказала ничего плохого о Деппе, а недавно в свои 45 впервые вышла замуж — за сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри, с которым познакомилась спустя пару лет после расставания с Деппом.
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг незадолго до пятидесятилетия призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. Еще несколько месяцев назад певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Сначала певица была очень расстроена, а потом... отметила юбилей с новым бойфрендом, креативным директором британского GQ Полом Соломонсом. По слухам, друзья Миноуг, которой не слишком везло в личной жизни, наконец довольны ее выбором.
Айза Анохина
Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей Долматов (настоящее имя рэпера — прим. Ред.) тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. В итоге занялась бизнесом, открыла сеть салонов красоты и улетела с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным бизнесменом и серфером Дмитрием Анохиным, за которого недавно вышла замуж и от которого родила сына Элвиса.
Ева Лонгория
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Евы Лонгория мучилась в браке с баскетболистом Тони Паркером, с которым прожила три года. После развода актриса призналась, что из-за измен мужа перестала есть, начал комплексовать из-за внешности, довела себя до нервного истощения и в конце концов с трудом могла выходить на съемочную площадку. Расставшись с Паркером, Лонгория заявила, что больше не верит в моногамию, не стремится снова завести семью и собирается жить в свое удовольствие. В итоге спустя пару лет после развода Ева закрутила роман с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым наконец почувствовала себя счастливой. Два года назад они поженились, а этим летом у них родился сын Сантьяго.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес не устояла перед одним из танцором своего коллектива Каспером Смартом, который почти на двадцать лет ее моложе. Они встречались три года, потом расставались из-за того, что Каспер еще слишком молод и не готов к серьезным отношениям. Потом они снова сходились, а когда в СМИ начали появляться слухи об изменах Смарта, Лопес наконец не выдержала и предложила ему расстаться друзьями. Долго в одиночестве Дженнифер не скучала: сейчас она встречается с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым выглядит очень счастливой.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун развелась с Райаном Филиппом после семи лет брака. Причин было несколько: пагубные пристрастия актера, его зависть к успеху более знаменитой супруги и измены. Пока Риз активно снималась в кино, занималась продюсированием и растила дочь Аву и сына Дикона, Райан пристрастился к алкоголю и закрутил роман с актрисой Эбби Корниш. Уизерспун предательство не простила, подала на развод, а спустя год начала встречаться с голливудским агентом Джимом Тотом. В 2011 году они поженились, а спустя несколько месяцев у супругов родился сын Теннесси.
Фото: eastnews, instagram, globallookpress / AUG_face to face, Anatoly Lomokhov, Byron Purvis, David Becker, Hubert Boesl, Kevin Sullivan, Nils Jorgensen, Pravda Komsomolskaya, F.Andrieu_Agence Peps, Lisa O_Connor, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru