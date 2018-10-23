Климова, Лядова, Паради и еще 6 звезд, которые быстро нашли замену неверным избранникам

Игорь Петренко и Екатерина Климова казались идеальной парой, растили двоих сыновей Матвея и Корнея, вместе появлялись на светских мероприятиях, а потом, неожиданно для многих поклонников, развелись после десяти лет брака. Оказалось, что в отношениях актеров давно начались проблемы и большую часть времени в последние годы семейной жизни они проводили порознь. Кроме того, как выяснилось, Петренко не хранил верность супруге. «Будущее виделось смутно, даже сбережений на аренду дома для моей многочисленной семьи было впритык. Но если бы я не ушла тогда, в обычный ноябрьский день, дальше была бы только какая-то сплошная трагедия. Со мной точно могла случиться беда! Я бы заболела. А может, и умерла бы... <...> Нельзя все время существовать на надрыве. Это выматывает, забирает силы. Когда ты доходишь до того, что «гадаешь» по лицам и проверяешь чужой телефон, ты уже и так знаешь обо всем, что можешь там найти... », — рассказала Климова в интервью журналу «Караван историй».

Спустя несколько месяцев после официального развода у Екатерины начался роман с партнером по съемочной площадке Герой Месхи, который настойчиво добивался ее, окружил заботой и помог забыть тяжелое расставание с Петренко. В 2014 году Месхи и Климова поженились, а через несколько месяцев у них родилась дочь Белла.

Гвен Стефани