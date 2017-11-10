Журнал People назвал Блейка Шелтона самым сексуальным мужчиной.

Каждый год журнал People называет самого сексуального мужчину. В 2017-м им стал Блейк Шелтон — известный американский кантри-исполнитель, наставник телевизионного шоу «Голос», возлюбленный Гвен Стефани.

Певица уже успела прокомментировать это событие, признав, что в свое время сделала правильный выбор. Потешается над своим новым статусом и сам Блейк.

«Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый», — написал 41-летний мужчина в «Твиттере». Поначалу он отказывался от статуса, но возлюбленная уговорила его одуматься. «Ты будешь жалеть всю свою жизнь, если проигнорируешь этот подарок судьбы», — сказала она ему.