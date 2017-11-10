Бойфренд Гвен Стефани признан самым сексуальным мужчиной 2017 года
Каждый год журнал People называет самого сексуального мужчину. В 2017-м им стал Блейк Шелтон — известный американский кантри-исполнитель, наставник телевизионного шоу «Голос», возлюбленный Гвен Стефани.
Певица уже успела прокомментировать это событие, признав, что в свое время сделала правильный выбор. Потешается над своим новым статусом и сам Блейк.
«Спасибо, People! Не надо ненавидеть меня за то, что я красивый», — написал 41-летний мужчина в «Твиттере».
Поначалу он отказывался от статуса, но возлюбленная уговорила его одуматься. «Ты будешь жалеть всю свою жизнь, если проигнорируешь этот подарок судьбы», — сказала она ему.
«Теперь я не могу дождаться, когда засуну эту обложку Адаму в задницу», — радуется брутальный мужчина.
Адам Левин — коллега Блейка по шоу «Голос», который в свое время резко высказывался по поводу его флирта с Гвен — тоже прокомментировал событие. «Я дружу только с самыми сексуальными мужчинами», — заявил он. Было ли это сарказмом или артист был вполне искренним — неизвестно.
Стоит отметить, что с каждым годом рейтинг самых сексуальных мужчин становится все горячее. Классических красавчиков Криса Хемсворта, Ченнинга Татума, Брэдли Купера сменили Дэвид Бекхэм и Дуэйн Джонсон.
А как вам эта тенденция?
Фото: globallookpress, people, instagram