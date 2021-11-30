Кем были Карла Бруни, королева Рания и другие самые красивые первые леди до известности
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Фото: Jose Perez Gegundez/ Global Look press
Карла Бруни
Франция
Карла Бруни и Николя Саркози поженились 2 февраля 2008 года, свадьба в Елисейском дворце. Она моложе мужа на 12 лет. У пары есть общая дочь.
Карла родилась 23 декабря 1967 года. Девочка училась в элитной школе-интернате в Швейцарии. В 19 лет она начала карьеру фотомодели. В 1990-е она была одной из самых известных и высокооплачиваемых супермоделей мира. Карла работала с самыми известными Домами моды и снималась для глянца.
В 1997 году Карла завершила карьеру модели, испробовав себя в новом амплуа — певицы.
Королева Рания
Иордания
Рания Файсал аль-Яссин вышла замуж за Абдаллу II 10 июня 1993 года. Она младше мужа на 9 лет. У пары есть четверо детей — три сына и дочь.
Фото: www.instagram.com/queenrania
Рания родилась 30 августа 1970 года в Эль-Кувейте. Ей многое пришлось пережить в молодые годы, когда ее семья бежала из Кувейта после освобождения страны от иракской оккупации. Переезд в Иорданию сыграл решающую роль в судьбе Рании Файсал аль-Яссин.
Девочка хорошо училась в школе, а после успешно окончила Американский университет Каира. Когда ей в 22 года отказали в должности в представительстве компании Apple, она хлопнула дверью, уходя с собеседования. Настолько сильны были ее амбиции. Лидерские качества были присущи Рании с рождения. Возможно, и за них в том числе ее полюбил будущий муж.
Ранию называют самой стильной королевой мира: она носит одежду и обувь ведущих марок мира.
Марсела Темер
Бразилия
Марсела Тедески вышла замуж за за Мишеля Темера в 2003 году. Она младше супруга на 42 года! На момент свадьбы ей было всего лет, а ему — уже 62. У пары есть сын.
Марсела родилась 16 мая 1983 года. Окончив университет Эскола Порфирио да Пас в своей родной Паулинии, Марсела работала секретаршей в газете O Momento. В 2002 году 19-летняя Марсела выиграла титул «Мисс Паулиния».
Тогда же она познакомилась с будущим мужем. В 2011 году на инаугурации президента Дилмы Hecta все внимание было приковано к красавице Марселе и тому, как она выглядела на фоне своего пожилого мужа. В последующие годы Марселе приходилось находиться в тени, но до тех пор, пока Мишель Темер не занял пост главы государства. Тогда его молодая жена вышла на первый план и взяла на себя обязательства по патронажу социальной сферы в стране.
Марсела Темер была первой леди Бразилии с 31 августа 2016 года по 1 января 2019 года.
Анхелика Ривера
Мексика
В 2010 году Анхелика вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенью Ньето. В 2012 году он стал президентом Мексики (пост покинул в 2018-м). Она младше экс-мужа на три года. Общих детей у пары не было. Супруги Ньето развелись в тот же год, когда Энрике перестал быть главой государства.
Фото: Patrick van Katwijk/ Global Look press
Анхелика Ривера родилась 2 августа 1969 года в многодетной семье. В 17 лет девушка начала карьеру модели, а после стала сниматься в сериалах. Так, она играла с Викторией Руффо в «Просто Марии» (роль Изабеллы).
В декабре 2004 года вышла замуж за брата Вероники Кастро, продюсера Хосе Альберто Кастро, от которого родила троих дочерей.
Пэн Лиюань
Китай
Пэн Лиюань вышла замуж за Си Цзиньпина в 1987 году. Она младше мужа на 9 лет. Для Пэн брак стал первым, для ее супруга — вторым. У пары есть дочь, которая под вымышленным именем учится в Гарварде.
Фото: Ding Lin/ Global Look press
Первая леди Китая родилась 20 ноября 1962 года. Пэн Лиюань известная на родине певица, участница самых масштабных культурных мероприятий в стране. Она генерал-майор НОАК, профессор, научный руководитель аспирантов Академии искусств НОАК и Китайской музыкальной консерватории. Начальник Академии искусств НОАК.
Лиюань одна из первых певиц в Китае, получивших степень магистра по специальности «традиционная музыка». За красоту, яркость и величественность на родине ее зовут Фея Пионов (пион — особо почитаемый в стране цветок).
Джецун Пема Вангчук
Бутан
Джецун вышла замуж за короля Буана 13 октября 2011 года. Она моложе мужа на 10 лет. У пары растут два сына.
Фото: www.instagram.com/queenjetsunpema
Джетсун Пема родилась 4 июня 1990 года в Тхимпху. Она вторая из пяти детей. Девочка училась в Школе Маленького Дракона, в Школе Солнечного Света и в Чанганкхской средней школе. После получила образование в монастыре Святого Иосифа в Индии. Девушка изучала английский язык, историю, географию, экономику и живопись. Высшее образование Джетсун получила в Лондоне.
За красоту и образованность супругу короля подданные называют Королевой Драконов. Джетсун Пема активно занимается общественной деятельностью, она посол ООН по программе защиты озонового слоя Земли.
Лалла Сальма
Марокко
Сальма Беннани вышла замуж за короля Марокко Мухаммеда VI. Она младше мужа на 15 лет. У пары есть сын и дочь.
Фото: Getty Images
Сальма родилась 10 мая 1978 года. Девочка с 3 лет после смерти матери воспитывалась бабушкой. Она училась в частной школе в Рабате, а после окончив лицей, получив степень бакалавра математических наук. В 2000 году будущая принцесса окончила Высшую школу информатики.
По законам Марокко, Лалла Сальма не может стать королевой, но она выполняет основные функции первой леди государства. Она курирует вопросы здравоохранения и представляет королевство за рубежом.
Мелания Трамп
США
Мелания Кнавс вышла замуж за Дональда Трампа 22 января 2005 года. Она моложе мужа на 24 года. У пары есть сын Барон.
Фото: www.instagram.com/flotus45
Мелания родилась 26 апреля 1970 года в Словении. В 16 лет девушка поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры и дизайна, но отучилась всего год, после чего уехала в Милан. В Италии она начала карьеру модели, позже, с помощью Паоло Дзамполли, друга Дональда Трампа, перебралась в США.
Мелания снималась для изданий: Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Трамп, кроме словенского, говорит еще на пяти языках: английском, немецком, французском, итальянском и сербохорватском.
Асма Асад
Сирия
Асма Фаваз аль-Ахрас вышла замуж за Башара Асада в декабре 2000 года. Она младше мужа на 10 лет. У пары есть трое сыновей.
Фото: East News
Асма Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года. Она окончила лондонскую школу для девочек, и с отличием закончила Королевский колледж Лондонского университета, став специалистом в области компьютерных технологий и французской литературы.
Затем она работала в крупном европейском банке. Теперь как первая леди она занимается благотворительностью, защищая права женщин и детей.
Доминик Уаттара
Кот-д’Ивуар
Доминик Нувиан вышла замуж за Алассана Уаттару в августе 1991 года. Она моложе мужа на 12 лет. Общих детей у супругов нет.
Фото: Panoramic/ Global Look press
Доминик родилась 16 декабря 1953 года. По материнской линии она еврейка. Доминик получила образование в сфере иностранных языков и финансов. Много лет она успешно вела бизнес с недвижимостью.
В 1974 году Доминик в первый раз вышла замуж, ее избранником стал Жан Фоллору, в семье родились сын и дочь. В 1984-м Фоллору умер.
После получения статуса первой леди Доминик Уаттара отказалась от деловой деятельности, теперь она активно занимается общественной работой и благотворительностью.
Шарлен Уиттсток
Монако
Шарлен Уиттсток вышла замуж за князя Монако в июле 2011 года. Супруг старше красавицы-жены на 20 лет. Пара растит двойняшек Жака и Габриэллу.
Фото: Reporters/ Global Look press
Шарлен родилась 25 января 1975 года в многодетной семье. Ее мать была тренером по плаванию, отец — менеджером крупной компании по продаже вычислительной техники.
Княгина Монако — бывшая профессиональная пловчиха. До того, как объявить о помолвке с Альбером, она завоевала титул чемпионки ЮАР, она также представляла страну на олимпийских Играх.
Фото и видео: Jose Perez Gegundez, Royal Hashemite Court, Reporters, Nancy Kaszerman, Panoramic, Ricardo Aldayturriaga, Patrick van Katwijk, Jack Abuin, Xinhua, Lan Hongguang, Ding Lin, Hendrik Jan Van Beek/ Global Look press, Getty Images, East News