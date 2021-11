Кем были Карла Бруни, королева Рания и другие самые красивые первые леди до известности

Мелания родилась 26 апреля 1970 года в Словении. В 16 лет девушка поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры и дизайна, но отучилась всего год, после чего уехала в Милан. В Италии она начала карьеру модели, позже, с помощью Паоло Дзамполли, друга Дональда Трампа, перебралась в США.

Мелания снималась для изданий: Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Трамп, кроме словенского, говорит еще на пяти языках: английском, немецком, французском, итальянском и сербохорватском.

Асма Асад

Сирия

Асма Фаваз аль-Ахрас вышла замуж за Башара Асада в декабре 2000 года. Она младше мужа на 10 лет. У пары есть трое сыновей.