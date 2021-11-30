Кем были Карла Бруни, королева Рания и другие самые красивые первые леди до известности

Карла родилась 23 декабря 1967 года. Девочка училась в элитной школе-интернате в Швейцарии. В 19 лет она начала карьеру фотомодели. В 1990-е она была одной из самых известных и высокооплачиваемых супермоделей мира. Карла работала с самыми известными Домами моды и снималась для глянца.

В 1997 году Карла завершила карьеру модели, испробовав себя в новом амплуа — певицы.

Королева Рания

Иордания

Рания Файсал аль-Яссин вышла замуж за Абдаллу II 10 июня 1993 года. Она младше мужа на 9 лет. У пары есть четверо детей — три сына и дочь.