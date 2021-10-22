Смотрите и учитесь: королева Рания рассекретила главный цвет осени
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ее Величество приехала на открытие 24-ой выставки изделий кустарного промысла реки Иордан. Рания сыграла на контрастах: вооружилась акцентной туникой с шарфом в тон, а к ней подобрала молочно-белые кюлоты. Тонкие аристократичные щиколотки Ее Величество предпочла показать с лучших ракурсов — внимание к ним привлекают броские замшевые лодочки в цвете электрик.
Последний штрих — лимонно-желтая сумка Loewe. Королева позволила себе надеть модель кросс-боди, за которую когда-то критиковали Меган Маркл. Согласно протоколу, монаршие особы должны держать аксессуар в руке, вежливо защищаясь от рукопожатий.
Фото: Globallook
От высокопоставленных особ всегда ждут безупречности во всем: от слов до внешнего вида. Но иногда их образы играют с ними злую шутку. Так, Брижит Макрон вышла к президенту Чили в грязных туфлях, а Владимир Жириновский потерял брюки прямо во время дебатов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook