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Смотрите и учитесь: королева Рания рассекретила главный цвет осени

Classic Blue стал одним из главных оттенков осени по версии экспертов института цвета Pantone. Королева Иордании Рания прислушалась к рекомендации и выстроила новый образ вокруг самой модной вариации на тему синего. Как носить и с чем ее сочетать — смотрите и учитесь на примере нового аутфита монаршей особы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Рания

Фото: Globallook

Ее Величество приехала на открытие 24-ой выставки изделий кустарного промысла реки Иордан. Рания сыграла на контрастах: вооружилась акцентной туникой с шарфом в тон, а к ней подобрала молочно-белые кюлоты. Тонкие аристократичные щиколотки Ее Величество предпочла показать с лучших ракурсов — внимание к ним привлекают броские замшевые лодочки в цвете электрик.

Последний штрих — лимонно-желтая сумка Loewe. Королева позволила себе надеть модель кросс-боди, за которую когда-то критиковали Меган Маркл. Согласно протоколу, монаршие особы должны держать аксессуар в руке, вежливо защищаясь от рукопожатий.

Королева Рания

Королева Рания

Фото: Globallook

От высокопоставленных особ всегда ждут безупречности во всем: от слов до внешнего вида. Но иногда их образы играют с ними злую шутку. Так, Брижит Макрон вышла к президенту Чили в грязных туфлях, а Владимир Жириновский потерял брюки прямо во время дебатов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook