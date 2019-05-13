Перемены налицо: как сейчас выглядит 66-летняя звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро

Пик популярности Вероники Кастро пришелся на 1980-е годы, когда на экраны вышли сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». В СССР актрису узнали чуть позже: фильмы с ее участием стали показывать спустя несколько лет. Зрители настолько полюбили экранные образы Кастро – бедняжки Марианны и сорванца Розы, что она стала чуть ли не главной кинозвездой того времени.
Фото: Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»
В те годы у многих поклонников мексиканки на стенах висели постеры и календари с голубоглазой красавицей с ярким макияжем и модными прическами. Актриса, рост которой всего 153 см, всегда была в прекрасной форме. Благодаря миниатюрной фигуре и моложавой внешности, в сериале «Дикая роза» Кастро сыграла юную девушку-сорванца, будучи опытной 35-летней артисткой.
Фото: Кадр из сериала «Дикая Роза»
Кстати, в 12 лет Вероника выиграла небольшой конкурс красоты, который помог ей повысить самооценку и увериться в своей привлекательности. В 16 она снялась обнаженной для местного таблоида, чем привела в шок семью. Но она была уверена, что этот шаг необходим для карьеры, и не прогадала. Она во что бы то ни было хотела выбраться из ужасной бедности, в которой росла. И у нее получилось – ее красоту заметили.
Сейчас 66-летняя Кастро занимается спортом и придерживается строгой диеты. Актриса тщательно следит, чтобы ее вес не превышал 48-50 килограммов. Привлекательная внешность по-прежнему помогает ей – она активно снимается и ведет несколько передач на телевидении.
Вероника не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам. Правда, поклонники иногда отмечают в комментариях под ее фотографиями, что с уколами красоты и подтяжками она перестаралась, а лицо стало выглядеть, как маска. Но все же большинство ее фанатов в восторге от того, как выглядит их любимица.
За долгие годы карьеры Вероника редко меняла имидж, она всегда носила длинные волосы, но несколько раз превращалась в блондинку. В итоге она вернулась к своему образу шатенки с пышной копной волос.
Фото: Jorge Rios Ponce/ Global Look press
На днях Вероника Кастро опубликовала в Instagram новую фотографию. На ней помолодевшая актриса позирует с маленькой девочкой. Поклонники буквально завалили ее комплиментами. «Самая красивая», «Прекрасная Вероника», «Благословляю самую красивую женщину на Земле», - написали они.
А вам нравится, как выглядит Вероника Кастро?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Jorge Rios Ponce/ Global Look press
Видео: Instagram
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