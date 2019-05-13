Перемены налицо: как сейчас выглядит 66-летняя звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро

Сейчас 66-летняя Кастро занимается спортом и придерживается строгой диеты. Актриса тщательно следит, чтобы ее вес не превышал 48-50 килограммов. Привлекательная внешность по-прежнему помогает ей – она активно снимается и ведет несколько передач на телевидении.

Вероника не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам. Правда, поклонники иногда отмечают в комментариях под ее фотографиями, что с уколами красоты и подтяжками она перестаралась, а лицо стало выглядеть, как маска. Но все же большинство ее фанатов в восторге от того, как выглядит их любимица.