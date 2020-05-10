Кардашьян в смелом купальнике, Темникова в обтягивающем комбезе и другие яркие образы звезд за неделю

Анастасия Решетова опубликовала в Instagram фото в стильном дымчато-сером костюме-тройке в едва заметную оксфордскую полоску с классическими широкими брюками, приталенным жилетом, надетым на голое тело, и объемным пиджаком. В образе бизнес-леди она рассказала о том, какие убытки терпит из-за пандемии коронавируса: «Я, конечно, изначально не носила розовых очков и с усмешкой читала в ленте подписи под фото своих знакомых из разряда «ещё несколько дней и снова заживем как раньше - рестораны , прогулки. Ура!» ))) Ну, конечно, это не так, и, наблюдая за прогрессией роста заболеваемости, ждать снятия ограничений в эти дни было очень наивно. Но, честно скажу, во мне не умирала надежда что все-таки салоны красоты войдут в первую очередь послаблений для организаций. Почему-то казалось что так.. Теперь мы все же не откажемся от предлагаемой гос-ом поддержки малого и среднего бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. Я не стала распускать свой коллектив, сохранив рабочие места, но зп и аренду придётся пока платить из своего кармана. Сейчас в этой трудной ситуации ощущается некая сплоченность, и я реально переживаю за всех пострадавших предпринимателей и работников, кого вынуждены были уволить».

Юлия Ковальчук