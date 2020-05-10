Кардашьян в смелом купальнике, Темникова в обтягивающем комбезе и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян, как и многие знаменитости, за последние несколько недель очень соскучилась по роскошным нарядам и эффектным выходам в свет. Но звезда реалити не унывает и в самоизоляции. На минувшей неделе Ким взбудоражила многочисленных поклонников фотосессией, для которой позировала в довольно смелом купальнике необычного кроя, обнажающем бедра и талию. Завершало образ сверкающее колье-чокер.
Лена Темникова
Фото: Instagram
Лена Темникова примерила ярко-розовый комбинезон, который вдохновил ее на занятия спортом: «Друзья, вы занимаетесь телом сейчас? Я пока нет. Но радуюсь, и горжусь всеми, кто дружит с зарядкой. И мне, походу, пора начинать.Посмотрите на мои аппетитные складочки на бёдрах )) А аппетит у меня хороший. Особенно ночью. Перед сном. Мне подарили это розовое чудо больше недели назад. И оно ждало своего часа. С сегодняшнего дня начну качать пресс и попу. Прямо сейчас. Я, конечно, норм отношусь к новым своим килограммам, но мышцы пора взбодрить».
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова опубликовала в Instagram фото в стильном дымчато-сером костюме-тройке в едва заметную оксфордскую полоску с классическими широкими брюками, приталенным жилетом, надетым на голое тело, и объемным пиджаком. В образе бизнес-леди она рассказала о том, какие убытки терпит из-за пандемии коронавируса: «Я, конечно, изначально не носила розовых очков и с усмешкой читала в ленте подписи под фото своих знакомых из разряда «ещё несколько дней и снова заживем как раньше - рестораны , прогулки. Ура!» ))) Ну, конечно, это не так, и, наблюдая за прогрессией роста заболеваемости, ждать снятия ограничений в эти дни было очень наивно. Но, честно скажу, во мне не умирала надежда что все-таки салоны красоты войдут в первую очередь послаблений для организаций. Почему-то казалось что так.. Теперь мы все же не откажемся от предлагаемой гос-ом поддержки малого и среднего бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. Я не стала распускать свой коллектив, сохранив рабочие места, но зп и аренду придётся пока платить из своего кармана. Сейчас в этой трудной ситуации ощущается некая сплоченность, и я реально переживаю за всех пострадавших предпринимателей и работников, кого вынуждены были уволить».
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук надела роскошное платье вместо пижамы. «Продолжаем оставаться дома) перебрали весенние вещи — отложили, теперь приступаем к летним. И все равно, это все пустое, главное — чтобы все были здоровы», — написала она в своем блоге.
Наталья Водянова
Фото: Instagram
Более скромное, но не менее эффектное платье на минувшей неделе примерила Наталья Водянова. Модель нарядилась для онлайн-аукциона своего благотворительного фонда. «Вчера Фонд "Обнаженные сердца" провел свой первый благотворительный вечер в Zoom и в пижамах с целью сбора благотворительных средств в пользу помощи людям с особенностями развития в России. Аутизм и церебральный паралич не ушли на карантин и самоизоляцию. Без правильной помощи и поддержки люди с особенностями развития не два-три месяца, а всю жизнь обречены находиться в изоляции, и если посеяно хоть какое-то положительное зерно в происходящем, так это возможность нам всем взглянуть на мир глазами людей с особенностями развития», — рассказала Наталья.
Ева Лонгория
Фото: Instagram
Ева Лонгория показала, в каком эффектном образе она гуляет рядом со своим домом. «Врываюсь в понедельник, выгляжу как настоящий босс», — написала звезда «Отчаянных домохозяек».
Ольга Бузова
Ольга Бузова продемонстрировала тонкую талию и стройные ноги в эффектном черно-белом мини-платье. Кстати, новая стрижка телеведущей очень даже идет.
Кети Топурия
Самыми милыми девушками на минувшей неделе стали Кети Топурия и ее дочь Оливия, нарядившиеся в похожие платья с рюшами.
Мирослава Дума
Мирослава Дума тем временем продемонстрировала, что выглядеть дома стильно, ярко и классно можно и в спортивных уютных вещах. Больше эффектных образов знаменитостей за прошедшую неделю — в нашей фотогалерее.
Фото и видео: Instagram
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