Молодая мама Анастасия Решетова примерила дерзкий костюм-тройку в духе денди
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Фото: Instagram
В октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой, родив сына Ратмира от репера Тимати. Уже сейчас 24-летняя модель может похвастаться стройной фигурой, за которой активно следит в режиме домашних тренировок. В одной из последних публикаций в Instagram девушка примерила дерзкий брючный костюм и получила десятки комплиментов.
Анастасия проводит время в самоизоляции вместе с семьей. Молодая мама опубликовала селфи, на котором она позирует в образе, вдохновленном стилем английских денди. На ней — дымчато-серый костюм-тройка в едва заметную оксфордскую полоску с классическими широкими брюками, приталенным жилетом, надетым на голое тело, и объемным пиджаком.
Фолловеры оценили стильный look Решетовой. «Какая деловая красотка», «Как будто костюм Тимати», «Красавица», «Какой костюм!», «Какая вы волшебно красивая», «Костюм-тройка без рубашки — это гениально!», «Шикарная!», «Какой прелестный костюм», «Очень эффектно, Анастасия» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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