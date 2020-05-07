Молодая мама Анастасия Решетова примерила дерзкий костюм-тройку в духе денди

В октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой, родив сына Ратмира от репера Тимати. Уже сейчас 24-летняя модель может похвастаться стройной фигурой, за которой активно следит в режиме домашних тренировок. В одной из последних публикаций в Instagram девушка примерила дерзкий брючный костюм и получила десятки комплиментов.