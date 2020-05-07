37-летняя Юлия Ковальчук надела роскошное платье вместо пижамы и покорила фанатов стройностью ног

Даже находясь на добровольном карантине, многие российские знаменитости стараются не терять форму. Вера Брежнева делает фотосессии с ярким макияжем, Виктория Боня красится как Анджелина Джоли. Юлия Ковальчук, перебирая гардероб, примеряет роскошные наряды для выхода в свет.

«Продолжаем оставаться дома) перебрали весенние вещи — отложили, теперь приступаем к летним. И все равно, это все пустое, главное — чтобы все были здоровы», — написала она в своем блоге.