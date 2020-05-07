37-летняя Юлия Ковальчук надела роскошное платье вместо пижамы и покорила фанатов стройностью ног
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Даже находясь на добровольном карантине, многие российские знаменитости стараются не терять форму. Вера Брежнева делает фотосессии с ярким макияжем, Виктория Боня красится как Анджелина Джоли. Юлия Ковальчук, перебирая гардероб, примеряет роскошные наряды для выхода в свет.
«Продолжаем оставаться дома) перебрали весенние вещи — отложили, теперь приступаем к летним. И все равно, это все пустое, главное — чтобы все были здоровы», — написала она в своем блоге.
Поклонникам певицы понравилась такая альтернатива пижаме. «Какое шикарное практически голое платье», «Вот так фигура», «Эх, вспомнила эти ножки из клипа "А я все летала.." Самая классная из них была», «Красотка», «Карантин карантином, а сейчас весна, как хочется выйти нарядной, накрашенной. Платье — супер! И Юлия — хороша», «Просто идеально идеально», «Богиняяяяяяяя», — обсуждают они.
А вы скучаете по нарядным платьям и выходам в свет? Или предпочитаете другой стиль и другие приоритеты?
Фото и видео: Instagram
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