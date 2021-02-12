Как выглядят и чем занимаются сейчас дети Майкла Джексона
Фото: Globallookpress / Regina Wagner_Geisler-Fotopress
Пэрис Джексон, 22 года
Дочь Пэрис Майклу Джексону, как известно, родила медсестра Дебби Роу. Крестными родителями девочки стали актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор. Она выросла с отцом и братьями на знаменитом ранчо поп-короля «Неверлэнд».
Фото: DPA
Пэрис была не самым простым подростком: в СМИ появлялись сообщения о ее ссорах с родственниками, проблемах в общении со сверстниками, депрессии после смерти отца, попытках суицида, зависимостях от запрещенных препаратов. «Когда мне было четырнадцать лет, меня попытался изнасиловать человек, который был намного старше меня. Я не хотела бы вдаваться в детали, но это был отвратительный опыт. Мне было очень тяжело. Я никому об этом не говорила», — дала она откровенное интервью журналу Rolling Stone, в котором призналась, что стала жертвой изнасилования.
В 2012 году Пэрис была названа самым красивым подростком мира по версии People Magazine. Спустя пять лет девушка подписала контракт с модельным агентством IMG Models и американским брендом Calvin Klein. Джексон стала сниматься для глянцевых журналов и известных брендов, в клипах популярных музыкантов, сериалах и кино. В прошлом году Пэрис представила свой сольный сингл и клип «Let Down».
Поклонница татуировок, дерзких стрижек и яркого макияжа Пэрис Джексон пропагандирует бодипозитив и не стремиться соответстствоать стандартам красоты. К примеру, девушка публикует в Instagram фото своих волосатых ног и подмышек, демонстрирует целлюлит и неидеальную фигуру. Недавно Пэрис встречалась с рокером Габриэлем Гленном. Она не скрывает, что ее привлекают как мужчины, так и женщины. Ранее таблоиды писали о ее романе с моделью Карой Делевинь.
Принс Майкл Джексон, 23 года
Фото: Globallookpress / Billy Bennight
Старший сын поп-короля Майкл Принс Джексон также был зачат с помощью ЭКО и рожден медсестрой Дебби Роу. В юности он увлекался журналистикой и мечтал работать на телевидении, потом захотел писать сценарии и заниматься режиссурой. Сначала молодой человек поступил в университет на факультет кинорежиссеры, потом перевелся на факультет управления бизнесом. В итоге Принс открыл собственную продюсерскую компанию с громким названием King’s Son («Сын короля»). Кроме того, наследник поп-короля, который ведет в целом далекий от шоу-бизнеса образ жизни обычного парня, увлекается мотоциклами и рассказывает о самых интересных моделях и поездках на своем Youtube-канале.
Принс Майкл Джексон II, 18 лет
Фото: Getty
Младший сын знаменитого певца Принс Майкл Джексон II появился на свет 21 февраля 2002 года. Его родила суррогатная мать, которую, по слухам, не видел даже сам артист. С мальчиком связана скандальная история: когда он был еще совсем малышом, стоявший на балконе четвертого этажа гостиницы Майкл показывал его своим фанатам на улице, немного пошатнулся и едва не уронил.
Принс Джексон II больше всего (по сравнению с братом и сестрой) похож внешне на знаменитого певца. Третьего ребенка Джексон называл Бланкетом («Одеяло»), что, по его мнению, означало любовь и заботу. Из-за насмешек сверстников и нежелания привлекать к себе лишнее внимание парень в итоге сменил имя на Биги, потому что Бланкет звучало довольно нелепо, а Принс — слишком напещенно. «Мой маленький брат стал официально взрослым. Вот это да! Я меняла ему подгузники, а теперь он красивый, умный, проницательный, забавный, добрый молодой мужчина... Мой брат не любит публичность, так что не буду рассказывать лишнее», — написала Пэрис в Instagram в день 18-летия младшего брата.
Известно, что Биги Джексон учится в университете, увлекается карате, любит читать, носит длинные волосы и скромные одежду, а также заметно напрягается, когда его пытаются сфотографировать папарацци. По слухам, он хочет стать музыкантом, но пока не явил миру свои таланты. Вместе со страшем братом Биги ведет Youtube-канал Film Family, где они делают рецензии на фильмы.
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Фото: eastnews, globallookpress, getty, dpa, instagram
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