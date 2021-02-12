Как выглядят и чем занимаются сейчас дети Майкла Джексона

Младший сын знаменитого певца Принс Майкл Джексон II появился на свет 21 февраля 2002 года. Его родила суррогатная мать, которую, по слухам, не видел даже сам артист. С мальчиком связана скандальная история: когда он был еще совсем малышом, стоявший на балконе четвертого этажа гостиницы Майкл показывал его своим фанатам на улице, немного пошатнулся и едва не уронил.

Принс Джексон II больше всего (по сравнению с братом и сестрой) похож внешне на знаменитого певца. Третьего ребенка Джексон называл Бланкетом («Одеяло»), что, по его мнению, означало любовь и заботу. Из-за насмешек сверстников и нежелания привлекать к себе лишнее внимание парень в итоге сменил имя на Биги, потому что Бланкет звучало довольно нелепо, а Принс — слишком напещенно. «Мой маленький брат стал официально взрослым. Вот это да! Я меняла ему подгузники, а теперь он красивый, умный, проницательный, забавный, добрый молодой мужчина... Мой брат не любит публичность, так что не буду рассказывать лишнее», — написала Пэрис в Instagram в день 18-летия младшего брата.

Известно, что Биги Джексон учится в университете, увлекается карате, любит читать, носит длинные волосы и скромные одежду, а также заметно напрягается, когда его пытаются сфотографировать папарацци. По слухам, он хочет стать музыкантом, но пока не явил миру свои таланты. Вместе со страшем братом Биги ведет Youtube-канал Film Family, где они делают рецензии на фильмы.

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