Волосатые ноги, шрамы, прыщи, растяжки и другие несовершенства внешности звезд: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Летучая минувшим летом с супругом Юрием Анашенковым отправились в романтическое путешествие в Танзанию, где отметили четвертую годовщину свадьбы. Видео и фотографиями из поездки телеведущая делилась в Instagram. Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен. «Елена, ножки выше колена тоже нужно эпилировать — иначе очень забавно, мягко говоря, смотрится», «Теперь тоже не буду ножки брить выше колен. Очень уж эстетично смотрится», «Для того чтобы фотографировать ножки, не нужно было так далеко ехать», «Программа "Ревизорро рекомендует красивые неэпилированные ножки"», — писали в комментариях. А мы тем временем решили вспомнить куда как более заметные недостатки других знаменитостей.
Фото: Instagram Елены Летучей
К примеру, Наталья Водянова вышла в свет в роскошном золотистом платье с высоким разрезом и продемонстрировала стройные ноги с... густыми темными волосами.
Фото: Globallookpress / PLANET PHOTOS
Пэрис Джексон вообще пропагандирует бодипозитив и натуральность. Девушка даже опубликовала в Instagram фото своих волосатых ног (правда, от педикюра не отказалась), не любит она брить и подмышки.
Фото: Instagram Пэрис Джексон
Мадонна и ее дочь Лурдес Леон тоже не раз демонстрировали на публике подмышки с густыми волосами.
Фото: Instagram Мадонны
Одна из самых успешных моделей современности Кендалл Дженнер, в распоряжении которой лучшие косметологи, врачи и другие специалисты, вот уже много лет безуспешно борется с акне.
Фото: Eastnews
Кэти Перри не скрывает, что у нее плохая кожа, лицо покрыто прыщами и вообще выглядит так себе без макияжа. Певица шутит о том, что ей нужно «наложить слой штукатурки», чтобы выглядеть привлекательно.
Фото: Eastnews
К выходу в свет знаменитостей, как правило, готовят многочисленные стилисты и визажисты, но в итоге и звезды сияют на красных дорожках жирным блеском на лице.
Фото: Eastnews
Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк всего 34 года, но ее лицо уже покрыто довольно заметными морщинками... Впрочем, сама актриса по этому поводу явно не переживает, а поклонники продолжают любить ее за эмоциональность и естественность.
Фото: Globallookpress / face to face
Еще одну звезду «Игры престолов» Натали Дормер часто критикую за «грустный» бюст, который она тем не менее любит демонстрировать в прозрачных платьях и нарядах с глубоким декольте. Кроме того, у актрисы немного искривлена верхняя губа из-за защемления лицевого нерва.
Фото: DPA
Принцесса Евгения выходила замуж в пышном платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — так и было задумано невестой, которая хотела продемонстрировать всем, что не надо стыдиться своих особенностей.
Фото: Globallookpress / I-Images
У Кейт Миддлтон есть шрам у левого виска, который не всегда скрывают прически герцогини. Выяснилось, что еще в детстве супруга принца Уильяма перенесла операцию. По слухам, тогда ей хирургическим путем удалили родимое пятно.
Кого-то весьма заметная щель между передними зубами может заставить комплексовать и бежать за помощью к стоматологу. А вот дочь рокера Мика Джаггера Джорджия Мэй свой недостаток превратила в изюминку, и теперь известные фотографы и дизайнеры во время модных показов и съемок просят ее приоткрывать рот и демонстрировать щербинку между зубами, которая многим кажется сексуальной. Еще одна известная обладательница милой щербинки между зубами — Ванесса Паради. Благодаря этой особенности французская актриса выглядит особенно трогательно.
Фото: Globallookpress / face to face
Эшли Грэм, пропагандирующая бодипозитив, отстаивает право девушек на то, чтобы быть полными, запросто демонстрирует неидеальное тело, растяжки из-за беременности и отколовшиеся виниры.
Фото: Instagram Эшли Грэм
Одни считают Меган Фокс идеалом красоты и женской сексуальности, другие уверены, что она слишком увлеклась пластическими операциями. Сама актриса, оказывается, комплексует из-за коротких больших пальцев на руках и даже просит режиссеров нанимать дублерш с более изящными руками для крупных планов. Также многие считают, что Меган перестаралась с ботоксом и сделала неудачный татуаж бровей.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
У Холли Берри потрясающая фигура и красивое лицо, но и она не без изъяна — у актрисы шесть пальцев на правой ноге. Правда, саму Берри эта особенность совершенно не смущает.
Фото: Globallookpress / F.Sadou
Шэрон Стоун не закрашивает седые корни, а Леди Гага, часто меняющая цвет волос, может как следует их не прокрасить или не обращать внимание на отросшие корни.
Фото: Globallookpress / FS
Ариана Гранде не скрывает, что после многочисленных окрашиваний волос у нее почти не осталось. Она открыто шутит над своими недостатками и запросто может опубликовать в Instagram фото, на котором позирует с роскошным длинным хвостом на голове, и заявить, что «купила себе новые волосы». «Во время съемок в сериале "Сэм и Кэт" мне на протяжении четырех лет красили волосы в красный. Представьте, что стало с моими настоящими волосами. Я ношу парики и накладные пряди, потому что мой настоящий хвост выглядит нелепо», — призналась 27-летняя певица.
У одной из самых сексуальных моделей мира и ангела Victoria's Secret Каролины Курковой нет пупка. Для журналов и рекламных кампаний Каролине подрисовывают пупок в фотошопе, а на подиумах она совершенно свободно демонстрирует свой не совсем обычный живот в нижнем белье и бикини. Другую красотку, Эмили Ратажковски, напротив, часто критикуют за слишком большой и выпуклый пупок.
Фото: Globallookpress / ms4
Королева многослойного макияжа Ким Кардашьян недавно призналась, что за «тоннами» косметики прячет следы от псориаза. «Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью лекарств и солярия.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
У Пэрис Хилтон не до конца открывается левый глаз. По слухам, это то ли синдром ленивого века, то ли результат неудачной пластики.
Фото: Globallookpress / face to face
В любом случае, чтобы скрыть этот недостаток, Пэрис прибегает к особым трюкам — практикует сексуальный прищур и выбирает наиболее удачные ракурсы, когда позирует фотографам. Кроме того, у знаменитой блондинки 44-й размер ноги, так что понравившиеся туфли ей, как правило, приходится заказывать.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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