22-летняя дочь Майкла Джексона рассталась с красавцем-бойфрендом

Пэрис призналась, что ей всегда было сложно находить общий язык с Габриэлем из-за взаимного упрямства, списав все на знаки зодиака — она Овен, а он Телец.

Джексон познакомились с Гленном на концерте его группы The Trash Dogs в Голливуде в 2018 году. Позже они основали группу The Soundflowers. Светские сплетники сообщали, что семья девушки — единственной дочери легенды поп-сцены — была против этого романа и тем более возможного брака.

Расставание прошло мирно. Пэрис поблагодарила теперь уже экс-возлюбленного за то, что он наглядно показал ей, что такое настоящая любовь, и чем она отличается от тех чувств, которые мы привыкли лицезреть в фильмах.