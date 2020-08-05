22-летняя дочь Майкла Джексона рассталась с красавцем-бойфрендом
Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
Около двух лет подряд Пэрис Джексон встречалась с Габриэлем Гленном. Пара даже взялась снимать многосерийный фильм о своих отношениях «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn», его части публиковались в Facebook. Очередная серия, в которой Пэрис рассказала о разногласиях с Габриэлем, стала последней — пара приняла решение расстаться.
Фото: Birdie Thompson/Globallookpress
Пэрис призналась, что ей всегда было сложно находить общий язык с Габриэлем из-за взаимного упрямства, списав все на знаки зодиака — она Овен, а он Телец.
Джексон познакомились с Гленном на концерте его группы The Trash Dogs в Голливуде в 2018 году. Позже они основали группу The Soundflowers. Светские сплетники сообщали, что семья девушки — единственной дочери легенды поп-сцены — была против этого романа и тем более возможного брака.
Расставание прошло мирно. Пэрис поблагодарила теперь уже экс-возлюбленного за то, что он наглядно показал ей, что такое настоящая любовь, и чем она отличается от тех чувств, которые мы привыкли лицезреть в фильмах.
Фото и видео: Globallookpress, Instagram
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