Как менялись и как выглядят теперь участницы группы SEREBRO

В октябре совершенно неожиданно для поклонников солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания коллектива Максимом Фадеевым — объявила об уходе. «Мне важно сказать это, когда я все решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал «действуй». SEREBRO — такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас — из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 — я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами все узнаете», — заявила Ольга в Instagram.

В свою очередь высказался и Фадеев, опубликовав селфи с Серябкиной в слезах: «Скажу вам как есть — сегодня я счастлив. Еще один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала, в крайне сложный период для группы — «Макс, все будет круто, еще круче, чем было!». Поверил ведь. И не зря. Я скажу главное — группа не заканчивает свою деятельность. Больше того — сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше».

Лена Темникова