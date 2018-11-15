Как менялись и как выглядят теперь участницы группы SEREBRO

Ольга Серябкина
В октябре совершенно неожиданно для поклонников солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания коллектива Максимом Фадеевым — объявила об уходе. «Мне важно сказать это, когда я все решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал «действуй». SEREBRO — такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас — из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 — я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами все узнаете», — заявила Ольга в Instagram.
В свою очередь высказался и Фадеев, опубликовав селфи с Серябкиной в слезах: «Скажу вам как есть — сегодня я счастлив. Еще один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала, в крайне сложный период для группы — «Макс, все будет круто, еще круче, чем было!». Поверил ведь. И не зря. Я скажу главное — группа не заканчивает свою деятельность. Больше того — сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше».
Лена Темникова
Финалистка проекта «Фабрика звезд — 2» Лена Темникова изначально была главной звездой группы SEREBRO и любимицей Максима Фадеева, а затем внезапно покинула проект. Возможно, потому что оказалась слишком самостоятельной и свободолюбивой девушкой. Пару лет назад Лена дала большое интервью, в котором заявила, что всегда была очень скромной, а в группе Фадеева была вынуждена изображать из себя секс-бомбу в слишком откровенных нарядах и вообще она себе не принадлежала во время сотрудничества с продюсером. Сам Фадеев уход Темниковой из проекта назвал предательством. Сейчас певица занимается сольным творчеством, выпускает собственную линию одежды, все свободное время посвящает семье и уверяет, что чувствует себя счастливой, потому что занимается тем, что ей действительно нравится.
«У меня были разговоры с продюсером… Это были лично мои комплексы, я всегда стеснялась своего тела. Мне было очень тяжело носить что-то выше колен, мне было не комфортно в декольте. Я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто. Откровенно скажу: я просила меня как-то прикрывать, но сексуальность… Она все равно работает», — поделилась недавно Темникова в интервью шоу «The Эфир».
Марина Лизоркина
Третью участницу Марину Лизоркину Максим Фадеев нашел по объявлению в Интернете. В итоге именно таким составом группа SEREBRO приняла участие в песенном конкурсе «Евровидение-2007», в котором заняла третье место. Спустя два года Марина покинула проект и сейчас занимается искусством — пишет концептуальные картины, которые представляет на различных выставках и продает на своем сайте.
Анастасия Карпова
На смену Марине Лизоркиной в SEREBRO пришла Анастасия Карпова, продержавшаяся в группе четыре года. Сейчас Анастасия занимается сольной карьерой. Недавно Карпова опубликовала в Instagram фото с бывшими и нынешними участницами группы и написала, как для нее дороги девушки, связанные с проектам Максима Фадеева: «Спасибо Ольге Серябкиной, ты моя любовь. Собрала нас всех. У меня сегодня такие мурахи бегали от осознания того, насколько мы все связаны».
Дарья Шашина
Девушка с ангельской внешностью из Нижнего Новгорода Дарья Шашина появилась в группе SEREBRO в 2013 году. Спустя три года Максим Фадеев объявил кастинг в группу в официальном сообществе группы в ВКонтакте на место Шашиной. Врачи диагностировали у нее врожденную дисплазию коленных суставов, развившуюся из-за тяжелого гастрольного графика. В итоге Даша покинула группу, вышла замуж за участника шоу «Голос» Ивана Чебанова, стала путешествовать и вести популярный личный блог под псевдонимом Luuna.
Полина Фаворская
Полина Фаворская заменила в группе Лену Темникову, начавшую сольную карьеру в 2014 году. 31 декабря прошлого года в новогоднем выпуске Big Russian Boss Show был впервые представлен видеоклип на композицию «Новый год», ставший последним для Фаворская в составе SEREBRO. После ухода из проекта Максима Фадеева Полина взяла себе сценический псевдоним FavLav и в этой осенью выпустила дебютную сольную песню «Песок». «Я выросла на роке, папа всегда включал мне Pink Floyd, Rolling Stones, Наутилус и Земфиру. Меня и сейчас вдохновляет именно рок. В нем есть душа и какая-то трушность», — рассказала она в интервью порталу The Flow.
Екатерина Кищук
Екатерина Кищук стала победительницей всероссийского кастинга на роль новый участницы группы и заменила в SEREBRO Дарью Шашину. Сейчас она является участницей проекта вместе с еще одной новой солисткой — Татьяной Моргуновой.
Татьяна Моргунова
В составе SEREBRO Татьян Моргунова впервые появилась в клипе на композицию «Новый год», представленном в конце прошлого года. В скором времени будет объявлен кастинг на место новой солистки, которой предстоит присоединиться к Моргуновой и Кищук и заменить одну из самых ярких участниц за всю историю проекта Ольгу Серябкину.
Фото: facebook, instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru