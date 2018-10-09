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Фото в слезах и взаимные комплименты: Ольга Серябкина объявила об уходе из Serebro

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

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33-летняя Ольга Серябкина займется своей сольной карьерой.

9 октября совершенно неожиданно для поклонников солистка группы Serebro Ольга Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания коллектива Максимом Фадеевым — объявила об уходе. Информацию уже подтвердил продюсер.

«Мне важно сказать это, когда я все решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал «действуй». SEREBRO — такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас — из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 — я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами все узнаете», — заявила Ольга в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

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Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. Потому что с одной стороны я остаюсь дома, в MALFA и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой – ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 – я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами всё узнаете. Не за горами день, когда я объявлю даты на свои сольные концерты, а пока – ждите нас в прежнем составе в своём городе. Хочу зажигать с вами ещё больше, если вообще возможно хотеть больше. И помните одно. SEREBRO - ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет. #molly

Публикация от SEREBRO (@serebro_official)

В свою очередь высказался и Фадеев, опубликовав селфи с Серябкиной, на котором девушка не скрыла слез: «Скажу вам как есть — сегодня я счастлив. Еще один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала, в крайне сложный период для группы — «Макс, все будет круто, еще круче, чем было!». Поверил ведь. И не зря. Я скажу главное — группа не заканчивает свою деятельность. Больше того — сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше».

Напомним, сейчас в Serebro остались 24-летняя Екатерина Кищук и 20-летняя Татьяна Моргунова. В скором времени будет объявлен кастинг на место новой солистки.

Фото и видео: Instagram

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