Фото в слезах и взаимные комплименты: Ольга Серябкина объявила об уходе из Serebro

9 октября совершенно неожиданно для поклонников солистка группы Serebro Ольга Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания коллектива Максимом Фадеевым — объявила об уходе. Информацию уже подтвердил продюсер.

«Мне важно сказать это, когда я все решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал «действуй». SEREBRO — такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас — из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 — я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами все узнаете», — заявила Ольга в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).