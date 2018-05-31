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Темникова откровенно рассказала о ссорах с Фадеевым и участницами Serebro

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Елена Темникова
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33-летняя артистка дала интервью казахстанской программе «The Эфир».

Елена Темникова была одной из первых участниц группы Serebro. Для многих было шоком, когда певица покинула коллектив несколько лет назад и занялась сольной карьерой. Елена редко рассказывает о причинах свого решения, но для казахстанского проекта «The Эфир» она решила сделать исключение.

Темникова заявила, что откровенный образ, придуманный Максимом Фадеевым для всех участниц группы, был для нее невыносимым.

«У меня были разговоры с продюсером… Это были лично мои комплексы, я всегда стеснялась своего тела. Мне было очень тяжело носить что-то выше колен, мне было некомфортно в декольте. Я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто. Откровенно скажу: я просила меня как-то прикрывать, но сексуальность… Она все равно работает», — поделилась Темникова.

Со временем звезда наладила отношения с Фадеевым, однако с бывшими коллегами по группе — в частности, с Ольгой Серябкиной — Елена так и не общается. «Мы недавно пересеклись в «Олимпийском», причем так, что не было никого. Я поздоровалась, улыбнулась, со всей душой… Как дурочка! А в ответ такая реакция: «Фр-р-р», — рассказала певица.

Темникова также вспомнила, что предупредила о своем уходе участниц и создателей группы за полтора года. Однако, по ее словам, отношения между ней и другими девушками портились все сильнее. Поэтому Елена решила заплатить неустойку, чтобы поскорее покинуть коллектив. В сумме, по словам артистки, было шесть нулей. «Все хорошо, но я не знаю, почему такая реакция. Кто-то говорит, что я супер-успешная… Я не хотела больше выступать в группе. А раньше, из года в год, мы были близкими подругами. Не хочу сор из избы выносить, мы понимали все. Лучше — разойтись», — заявила Елена.

Фото: Instagram

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