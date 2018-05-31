Темникова откровенно рассказала о ссорах с Фадеевым и участницами Serebro

Елена Темникова была одной из первых участниц группы Serebro. Для многих было шоком, когда певица покинула коллектив несколько лет назад и занялась сольной карьерой. Елена редко рассказывает о причинах свого решения, но для казахстанского проекта «The Эфир» она решила сделать исключение.

Темникова заявила, что откровенный образ, придуманный Максимом Фадеевым для всех участниц группы, был для нее невыносимым.

«У меня были разговоры с продюсером… Это были лично мои комплексы, я всегда стеснялась своего тела. Мне было очень тяжело носить что-то выше колен, мне было некомфортно в декольте. Я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто. Откровенно скажу: я просила меня как-то прикрывать, но сексуальность… Она все равно работает», — поделилась Темникова.