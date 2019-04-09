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Звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве на $15 тысяч

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Атриса сыграла в десятках фильмов и театральных постановок

Фото: Global Look press
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Знаменитость заплатила огромные деньги, чтобы ее дочь попала в вуз.

Американская актриса Фелисити Хаффман, известная по одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки», призналась в мошенничестве. Она рассказала, что заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее младшая дочь Джоржия Грейс получила хорошие результаты Академического оценочного теста (SAT). Это сделало ее поступление в учебное заведение беспроблемным.

Теперь обвинение просит длительное тюремное заключение для 56-летней звезды «Отчаянных домохозяек» и двенадцати других фигурантов дела. За мошенничество им может грозить до 20 лет лишения свободы.

О скандале с элитными вузами, в котором замешаны звезды Голливуда, стало известно в марте. Сразу после этого началась паника, сообщает The Hollywood Reporter. Месяц назад Минюст США предъявило обвинения 50 подозреваемым. Их дети поступали в престижные учебные заведения за немалые взятки. В деле фигурирует Йельский, Джорджтаунский, Стэнфордский университеты и другие вузы.

После ареста Фелисити Хаффман отпустили под залог в 250 тысяч долларов. По предварительным данным, в ближайшее время Минюст предъявит обвинения новым фигурантам дела. И в Голливуде боятся, что список подозреваемых в даче взяток расширится.

И в то время, как родители пытаются решать юридические стороны дела, их дети стараются справиться с последствиями неприятной истории. Травле в вузе подверглась дочь Фелисити Хаффман. Родители других студентов опасаются последствий дружбы детьми «непорядочных» родителей.

Фелисити Хаффман сыграла в 148 фильмах и театральных постановках. Карьеру актриса начинала на Бродвее. Роль Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках» Фелисити играла с 2004 по 2012 годы. За эту работу ее наградили множеством премий, в том числе «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале (2005 год) и тремя наградами Гильдии киноактеров США. В 2006 году Хаффман получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме «Трансамерика».

Фелисити с мужем - актером Уильямом Мейси воспитывают двоих дочерей.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Hubert Boesl, Faye Sadou/AdMedia, F. Sadou, AdMedia, PLANET PHOTOS/ Global Look press

Видео: youtube.com/ TheEllenShow, Inside Edition

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