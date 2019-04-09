Звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве на $15 тысяч

Теперь обвинение просит длительное тюремное заключение для 56-летней звезды «Отчаянных домохозяек» и двенадцати других фигурантов дела. За мошенничество им может грозить до 20 лет лишения свободы.

О скандале с элитными вузами, в котором замешаны звезды Голливуда, стало известно в марте. Сразу после этого началась паника, сообщает The Hollywood Reporter. Месяц назад Минюст США предъявило обвинения 50 подозреваемым. Их дети поступали в престижные учебные заведения за немалые взятки. В деле фигурирует Йельский, Джорджтаунский, Стэнфордский университеты и другие вузы.

После ареста Фелисити Хаффман отпустили под залог в 250 тысяч долларов. По предварительным данным, в ближайшее время Минюст предъявит обвинения новым фигурантам дела. И в Голливуде боятся, что список подозреваемых в даче взяток расширится.