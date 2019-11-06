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Как изменились Гузеева, Володина, Сябитова и другие ведущие передачи «Давай поженимся!» за 10 лет

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева

Фото: Instagram

Популярное шоу «Давай поженимся!», в котором люди со всей страны и даже из-за рубежа ищут свою вторую половину, выходит на Первом канале вот уже больше десяти лет. Предлагаем посмотреть, как изменились ведущие проекта за эти годы, и узнать, чем они занимаются теперь.

Лариса Гузеева

Фото: youtube / instagram

Лариса Гузеева по-прежнему ведет шоу «Давай поженимся!» и является его основной звездой. Актриса и телеведущая замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, от которого у нее есть 19-летняя дочь Ольга. Также у нее есть 27-летний сын Георгий от бывшего супруга, филолога Кахи Толордавы. Недавно Гузеева начала экспериментировать со стилем: перекрасилась со стилем и стала одеваться более дерзко и ярко. Стратегию развития успешной телепередачи и свою страсть к переменам Лариса Гузеева описала так: «Даже мужчины и женщины, давно живя друг с другом, любя друг друга, придумывают какие-то ролевые игры. Нельзя же на протяжении многих лет оставлять одно и то же. Это старперство! Мы, конечно, постоянно придумываем новое и вливаем свежую кровь».

Василиса Володина

Фото: youtube / instagram

Василиса Володина продолжает заниматься астрологией и вести шоу «Давай поженимся!», пишет книги. Благодаря проекту она стала популярным астрологом, блогером и медийной личностью. Муж Василисы Сергей Володин работает ее директором и занимается планированием рабочего временем супруги. У них есть 18-летняя дочь Виктория и 4-летний сын Вячеслав.

Роза Сябитова

Фото: youtube / instagram

Роза Сябитова благодаря шоу «Давай поженимся!» получила звание «свахи всея Руси». Она пишет книги о том, как удачно выйти замуж, а также является основательницей собственного брачного агентства. У телеведущей есть 30-летний сын Денис и 27-летняя дочь Ксения. Супруг Розы скончался от инфаркта, сейчас она уверяет, что мужчина рядом ей нужен только ради развлечений и приятного времяпрепровождения, а замуж она больше не хочет. За десять лет Сябитова сильно изменилась внешне и не скрывает, что в этом ей помогли многочисленные пластические операции. «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе», — заявила она недавно.

Тамара Глоба

Фото: Instagram

Экс-супругу известного астролога Павла Глобы Тамару Глобу пригласили на роль одной из ведущей шоу «Давай поженимся!», когда Василиса Володина ушла в декретный отпуск. Став популярным астрологом, Тамара Михайловна основала собственную компанию под названием «Центр Тамары Глоба», написала несколько книг и начала делать астрологические прогнозы на известной радиостанции. От первого брака у нее есть дочь Анна и сын Глеб от Павла Глобы. Третий супруг Тамары погиб в автокатастрофе.

Лидия Арефьева

Фото: youtube / instagram

Вице-мисс конкурса «Мисс Украина 1998», актриса, модель и астролог Лидия Арефьева также заменяла Василису Володину во время ее декретного отпуска. Многим она запомнилась в роли заведующей психиатрическим отделением Ирины Витальевны в популярном телесериале «Интерны». Сейчас она продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в театре, появляется на телевидении, занимается астрологией. Лидия разведена и о своей личной жизни с посторонними предпочитает не говорить, в прошлом году она участвовала во втором сезоне шоу о любви «Миллионер на выданье».

Фото: Instagram, youtube, starface, globallookpress

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