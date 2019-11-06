Как изменились Гузеева, Володина, Сябитова и другие ведущие передачи «Давай поженимся!» за 10 лет

Роза Сябитова благодаря шоу «Давай поженимся!» получила звание «свахи всея Руси». Она пишет книги о том, как удачно выйти замуж, а также является основательницей собственного брачного агентства. У телеведущей есть 30-летний сын Денис и 27-летняя дочь Ксения. Супруг Розы скончался от инфаркта, сейчас она уверяет, что мужчина рядом ей нужен только ради развлечений и приятного времяпрепровождения, а замуж она больше не хочет. За десять лет Сябитова сильно изменилась внешне и не скрывает, что в этом ей помогли многочисленные пластические операции. «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе», — заявила она недавно.

Тамара Глоба