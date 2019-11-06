Как изменились Гузеева, Володина, Сябитова и другие ведущие передачи «Давай поженимся!» за 10 лет
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Фото: Instagram
Лариса Гузеева
Фото: youtube / instagram
Лариса Гузеева по-прежнему ведет шоу «Давай поженимся!» и является его основной звездой. Актриса и телеведущая замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, от которого у нее есть 19-летняя дочь Ольга. Также у нее есть 27-летний сын Георгий от бывшего супруга, филолога Кахи Толордавы. Недавно Гузеева начала экспериментировать со стилем: перекрасилась со стилем и стала одеваться более дерзко и ярко. Стратегию развития успешной телепередачи и свою страсть к переменам Лариса Гузеева описала так: «Даже мужчины и женщины, давно живя друг с другом, любя друг друга, придумывают какие-то ролевые игры. Нельзя же на протяжении многих лет оставлять одно и то же. Это старперство! Мы, конечно, постоянно придумываем новое и вливаем свежую кровь».
Василиса Володина
Фото: youtube / instagram
Василиса Володина продолжает заниматься астрологией и вести шоу «Давай поженимся!», пишет книги. Благодаря проекту она стала популярным астрологом, блогером и медийной личностью. Муж Василисы Сергей Володин работает ее директором и занимается планированием рабочего временем супруги. У них есть 18-летняя дочь Виктория и 4-летний сын Вячеслав.
Роза Сябитова
Фото: youtube / instagram
Роза Сябитова благодаря шоу «Давай поженимся!» получила звание «свахи всея Руси». Она пишет книги о том, как удачно выйти замуж, а также является основательницей собственного брачного агентства. У телеведущей есть 30-летний сын Денис и 27-летняя дочь Ксения. Супруг Розы скончался от инфаркта, сейчас она уверяет, что мужчина рядом ей нужен только ради развлечений и приятного времяпрепровождения, а замуж она больше не хочет. За десять лет Сябитова сильно изменилась внешне и не скрывает, что в этом ей помогли многочисленные пластические операции. «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе», — заявила она недавно.
Тамара Глоба
Фото: Instagram
Экс-супругу известного астролога Павла Глобы Тамару Глобу пригласили на роль одной из ведущей шоу «Давай поженимся!», когда Василиса Володина ушла в декретный отпуск. Став популярным астрологом, Тамара Михайловна основала собственную компанию под названием «Центр Тамары Глоба», написала несколько книг и начала делать астрологические прогнозы на известной радиостанции. От первого брака у нее есть дочь Анна и сын Глеб от Павла Глобы. Третий супруг Тамары погиб в автокатастрофе.
Лидия Арефьева
Фото: youtube / instagram
Вице-мисс конкурса «Мисс Украина 1998», актриса, модель и астролог Лидия Арефьева также заменяла Василису Володину во время ее декретного отпуска. Многим она запомнилась в роли заведующей психиатрическим отделением Ирины Витальевны в популярном телесериале «Интерны». Сейчас она продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в театре, появляется на телевидении, занимается астрологией. Лидия разведена и о своей личной жизни с посторонними предпочитает не говорить, в прошлом году она участвовала во втором сезоне шоу о любви «Миллионер на выданье».
Фото: Instagram, youtube, starface, globallookpress
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